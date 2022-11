Bunsenburner: veröffentlichen neuen Track „Witchcraft“ vom kommenden Album „Poise“

Die Freiburger Stoner Doom Metal Band Bunsenburner hat einen neuen Track ihres ersten LP Poise veröffentlicht, das am 9. Dezember über Bunsenburner Records erscheinen soll. Der Song heißt Witchcraft – eine Schallwelle aus groovigen Rhythmen, Dark-Keys-Effekten und hypnotischen Klängen!

Seht euch das Teaser-Video auf YouTube an:

Inspiriert von One Day As A Lion, stellt Witchcraft bereits die raffinierten und etwas dunkleren Facetten der Band vor, durch hämmernde Rhythmen, gekrönt von schwankenden Melodien, die die Stimmung in dunklere Gefilde treiben. Der hypnotisierende Ton ist allgegenwärtig, und das Lied wird gegen Ende nur härter und hält Sie für seine Dauer auf der Kante Ihres Sitzes.

Das Album Poise ist das Ergebnis dreitägiger Aufnahmen in vollem Line-Up ohne vorherige Arrangements oder spätere Overdubs in den Huji Maja Studios. Auch als experimentelles Album gelingt Poise, mit der Kombination aus Stoner-Doom, Jazz und Ambient-Elementen zu überraschen.

Bestellt das neue Album Poise hier vor: https://save.bunsenburner.de/

Poise Tracklist:

1. Permeare

2. Lights Of Jupiter

3. Witchcraft

4. Mouches Volantes

5. Cast Off

6. Siriasis

7. Wallow In Dread

8. 720

9. Spiegelkabinett

10. Ascent Of Sap

11. You Could Be Happy Here

12. Meanwhile (Bonustrack)

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: