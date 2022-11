Balls Gone Wild – Stay Wild

Zehn Jahre Balls Gone Wild müssen gefeiert werden, jedenfalls wenn es nach den Musikern geht. Passend zum Geburtstag haben die drei Musiker um Sänger und Bassist Vince van Roth das neue Album Stay Wild herausgebracht. Zünftiger Hardrock, eine gute Prise Punkrock und dazu eine solide Rock ’n‘ Roll Basis bilden den Nährboden für elf flinke Nummern. Was nach dem ersten Begutachten des Artwork auffällt, ist, dass nicht nur das Design schlicht gehalten wurde. Der Spaß bleibt oft auf der Strecke. Die staubigen Pfade von Balls Gone Wild haben schon lange keine Wanderer mehr gesehen. Viel zu ausgelatscht ist der Weg, sodass nur noch selten giftgrüne Grashalme ihre Spitzen aus dem grauen Sandgebilde gen Himmel recken. Grundsätzlich absolut solide, was Tom Voltage, Artyrium und eben Vince van Roth anbieten. Das reicht nur leider 2022 nicht mehr. Auch wenn die Jungs mir es krummnehmen werden, aber Feel My Love projiziert mir ein typisches Urlauberbild in die Augen. Weiße Tennissocken in Sandalen und dazu viel zu kurze Shorts. Lässig, leger, nur völlig unerotisch wird Feel My Love zum Liebestöter. Twist Of Fate bringt im Anschluss zumindest wieder einen guten Hüftschwung mit in die Session. Leichtes Desert Feeling umgarnt den Hörer, ohne den heißen Atem der Wüste im Nacken zu spüren. Die punkige Note muss immer wieder dem Rock bzw. Rock ’n‘ Roll weichen. Ganz sauber abgestimmt wurde der Cocktail nicht, der einfach viel zu viel Leerlauf beinhaltet wie ein schüchterner Teenie, der beim ersten Date nicht aus sich herauskommt. Im Handbremsenmodus kann man eben kein Feld vor dem Winter pflügen. Gut ist nicht immer gut genug und aus Balls Gone Wild werden maximal Bällchen, die jedem Duell ausweichend versuchen, wenigstens im Schattenboxen ein wenig Sand aufzuwirbeln. Einmal losgetreten, läuft die Scheibe Stay Wild in einem Guss herunter. Der Lichtblick am Horizont ist der Titeltrack StayWild, der zumindest ein wenig wieder heraushauen kann. Aus dem Durchschnitt kann das Balls Gone Wild jedoch nicht mehr in höhere Gefilde katapultieren.

