Ihr seid enttäuscht, weil Parkway Drive oder Architects ihren Sound geändert haben? Dann zieht euch A Eulogy For Those Still Here von Counterparts rein. Die Kanadier bleiben ihrem Stil aus Metalcore und Melodic Hardcore treu, was sich unverkennbar in den Gitarrenarrangements und dem Wechsel von Shouts und Klargesang wiederfindet.

„Eine Lobrede auf die Hinterbliebenen“ überzeugt mit anspruchsvollem Songwriting und persönlichen Lyrics, die mit latenter Traurigkeit um Vergänglichkeit und Hoffnung kreisen. Frontmann Brendan Murphy erläutert den Albumtitel als ein Gefühl der Trauer um Menschen und Dinge, die noch am Leben sind. Counterparts transportieren das musikalisch in glaubhaft emotionale Ausbrüche, die als Hardcore-Brett (Unwavering Vow) oder sehnsuchtsvolles Klagelied (A Mass Grave Of Saints) daherkommen. Hinter Whispers Of Your Death verbirgt sich eine Liebeserklärung an die (mittlerweile verstorbene) Katze von Sänger Murphy.

A Eulogy For Those Still Here ist die berühmte Achterbahn der Gefühle. Zum Moshen, zum Mitleiden. Und letztlich befreiend. Gutes Ding!

Hier! geht es für weitere Informationen zu Counterparts – A Eulogy For Those Still Here in unserem Time For Metal Release-Kalender.