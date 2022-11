Child Of Caesar – Spirit & Liberation

Im Jahr 2011 in Deutschland gegründet, haben Child Of Caesar im Jahr 2015 ihr erstes Album Love In Black herausgebracht, welches bei vielen einfach unter dem Radar blieb. Mit dem Wechsel von Inverse Records zu Dr. Music Records wollen sie zumindest den heimischen Markt aufmischen. Dafür haben sie Ende August ihr zweites Langeisen Spirit & Liberation veröffentlicht. In 40 Minuten dringen die fünf Musiker tief in skandinavisch angehauchte Gothic wie Doom Metal Klangbilder, die an viele Bands aus dem kalten Norden erinnern. Mit im Gepäck haben sie eine gute Portion Melodic Death Metal und groovende Thrash Klänge, die allesamt harmonisch eingebunden werden. Scorpion, Your Eyes On Me und Lisa offenbaren den Zug in den Tracks. Schmeißt man Tiamat, Sentenced und The Duskfall in einen Mixer, dürfte am Ende wohl Child Of Caesar herauskommen. Mein persönliches Highlight formt Ritual Summer – der Song nimmt den Hörer voll mit, kann in den Midtempo-Passagen Druck aufbauen, den Sänger Patrick Pagliaro häppchenweise an den Konsumenten verteilt. Richtig gut harmonieren auch Christopher Kassad und André Marcussen an den beiden Gitarren miteinander. Ohne die Nummer kann man Spirit & Liberation ohne Probleme anbieten – mit Ritual Summer im Gepäck fällt es noch leichter. Griffiger geht Moon 24 ins jüngste Gericht. Nach dem kurzen Ritt greift Godchildren wieder in die Ritual Summer Fußstapfen. Die Ausrichtung im düsteren Gothic Doom Metal steht Child Of Caesar am besten zu Gesicht. Immer alles im Griff, lassen sie auf dem Silberling nichts mehr anbrennen. Zwar geizen sie gerne mal mit euphorischen wie bombastischen Momenten, dafür jedoch legen sie zielgerichtet wie geschickt die Weichen, um über die gesamte Spielzeit ein gutes Gefühl auf den Hörer zu übertragen. Der Blick darf damit weiter nach vorne gehen. Das zweite Kapitel in Form von Spirit & Liberation sollte nicht das Letzte sein. Hört aber selber mal rein, wie erwachsen und skandinavisch veredelt die Fünf ihren vielseitigen Metal zelebrieren.

