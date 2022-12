Bunsenburner: enthüllen groovigen Song „Siriasis“ vom kommenden Album „Poise“

Die deutsche Stoner-Metal-Band Bunsenburner freut sich, einen neuen Song von ihrer ersten LP Poise zu teilen, die am 9. Dezember über Bensnburner Records veröffentlicht wird. Der Track heißt Siriasis – seht euch den Teaser auf YouTube an:

Siriasis basiert auf einem Riff mit Southern Nachgeschmack, das in verschiedenen „Soßen“ über die gesamte Länge des Songs wiederholt wird und jedem Mitglied die Möglichkeit gibt, mit eigenen Parts anzugeben. Das Ergebnis ist eine kreisförmige, wellenförmige Bewegung, die ihren treibenden Schub in Groove findet.

Das Album Poise ist das Ergebnis dreitägiger Aufnahmen in einer kompletten Bandbesetzung ohne vorherige Arrangements oder spätere Overdubs in den Huji Maja Studios. Auch als experimentelles Album gelingt Poise, mit der Kombination aus Stoner-Doom, Jazz und Ambient-Elementen zu überraschen.

Bestellt das neue Album Poise hier vor: https://save.bunsenburner.de/

Poise wurde von Ben Krahl in den Huji Maja Studios, Freiburg (Deutschland) aufgenommen. Gemischt von Ben Krahl, gemastert von Ben Krahl und Konrad Dycke. Das Artwork wurde von Circlecirclemath (Josh Herrington) gemacht.

Poise Tracklist:

1. Permeare

2. Lights Of Jupiter

3. Witchcraft

4. Mouches Volantes

5. Cast Off

6. Siriasis

7. Wallow In Dread

8. 720

9. Spiegelkabinett

10. Ascent Of Sap

11. You Could Be Happy Here

12. Meanwhile (Bonus Track)

Line-Up:

Martin Fischer – Gitarre

Flo Möbes – Gitarre

Ben Krahl – Bass, 6-saitiger Bass, Synths

Philipp Schlotter – Gitarre, Synths

Bene Abert – Gitarre, Live-Sampling, Spezialeffekte

Norman Lonhard – Schlagzeug

