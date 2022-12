Molllust – Mother Universe

Artist: Molllust

Herkunft: Leipzig, Deutschland

Album: Mother Universe

Spiellänge: 64 Minuten

Genre: Symphonic Opera Metal, Gothic Metal

Release: 25.11.2022

Label: Eigenproduktion

Link: http://www.molllust.de

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboards, Orchestrierung, Chorgesang – Janika Groß

Gesang, Gitarre, Bass, Chorgesang – Frank Schumacher

Gitarre, Orchestrierung – Julian Jönck

Bass, Chorgesang – Simon Johannig

Schlagzeug – Andrea Zannin

Violine – Lisa Hellmich

Violine – Manuel Toc

Bass – Imki Niemeier

Tracklist:

Cosmic Ouverture Sun – Journey Of Icarus Cosmic Promenade Saturn – Human Clockwork Cosmic Promenade Venus – Poems Of Love Cosmic Promenade Earth – Beauty Of Diversity Cosmic Promenade Mars – The Game Is Over Cosmic Promenade Mercury – The Desert Inside Cosmic Promenade Moon – Ostracised Companions Cosmic Promenade Jupiter – When Divine Winds Rage Cosmic Promenade Uranus – The Butterfly And The Spider Cosmic Promenade Neptune – Wrath Of The Sea Cosmic Promenade Pluto – The Raven’s Lullaby Cosmic Promenade

In Deep Waters, das letzte Studioalbum des deutschen Projektes Molllust, liegt tatsächlich schon sieben Jahre zurück. Jetzt bringt die runderneuerte Gruppe abermals als Eigenproduktion ein vielseitiges Album auf den Markt, welches durch diverse Genres gleitet. Die Säule bildet die klassische Musik, gefolgt vom Rock, Folk, Gothic und sogar Metal lassen die acht Musiker kaum eine Möglichkeit aus, um ihren Songs eine ganz eigene Magie zu verleihen. Was bei In Deep Waters als guter Ansatz und ausbaufähige Grundidee schon gut funktioniert hat, wurde in den letzten Jahren hörbar verfeinert. In über 60 Minuten bringen die Leipziger 23 Sequenzen und 12 eigentliche Kompositionen zum Tragen. Das Artwork bringt den Kosmos in den Fokus und genau da setzen die Musiker mit ihrem neuen Longplayer an. Klassische Gedanken werden mit modernen Impulsen getriggert, um eine moderne, jedoch zeitlose Kunst zu erschaffen.

Elf spannende Jahre gipfeln für Molllust in einem authentischen wie charakterstarken Silberling. Neben Cosmic Ouverture bringen die beiden Nummern Sun – Journey Of Icarus und Saturn – Human Clockwork das Blut in Wallung. Zielgerichtet werden die Melodien liebevoll verbunden. Wo vor ein paar Jahren noch die Höhepunkte gefehlt haben, liefert das „Orchester“ diese nun quasi im Minutentakt. Eigentlich nicht überraschend, dass der Band ein solcher Quantensprung gelingen konnte, dennoch muss man nach dem ersten Durchlauf einen tiefen Schluck Rotwein nehmen, um mit noch erweitertem Bewusstsein Mother Universe erneut laufen zu lassen. Venus erdet den Hörer. Harmonie, Einklang und dennoch der Abstand zu allem bringen einen bei Venus – Poems Of Love und Earth – Beauty Of Diversity zum Nachdenken. Technisch kann man allen Beteiligten ebenfalls nur gratulieren. Der Sound ist absolut klasse, alle Instrumente kommen 1A rüber. Nichts wird geschluckt oder gar verdrängt. Gesanglich geht es dann gleich zwei Stufen nach oben. Wie in allen Punkten konnten Molllust auch an dieser Schraube nachlegen. Da wären wir eindeutig bei der größten Überraschung in der Form von Janika Groß angekommen. Im Duett mit Frank Schumacher bringt sie weitere Emotionen mit in die lange Session, die zu keiner Sekunde langweilig wird. Bestens aufeinander abgestimmt spürt man die Magie zwischen den beiden Stimmgebern, die zum Ende mit Neptune – Wrath Of The Sea und Pluto – The Raven’s Lullaby noch mal auftrumpfen. Dafür ist kein krachendes Feuerwerk nötig, mit der Liebe zum Detail kann ohne Probleme ein Feuersturm entfacht werden. Dramatisch lassen Molllust die Zügel langsam aus der Hand gleiten, um ein neues wie erfolgreiches Kapitel behutsam zu schließen.