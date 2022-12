The New Roses – Sweet Poison Tour am 26.11.2022 in der Hamburger Markthalle

Event: Sweet Poison Tour 2022

Artist: The New Roses

Support: Losing Gravity

Datum: 26.11.2022

Genre: Hard Rock, Rock, Rock ’n‘ Roll

Besucher: etwa 700

Ort: Markthalle, Hamburg

Kosten: VVK 39,95 €

Links: https://www.thenewroses.com/

https://www.losing-gravity.de/

https://markthalle-hamburg.de/

Setlisten:

Losing Gravity:

1. All You Never Needed

2. Just For The Summer

3. Nothing’s Gonna Change This

4. Feel Alive

5. Get Loose

6. Long Road

7. Chevy

8. Living In Riddles

9. This Feeling

10. King Of The Hill

The New Roses:

1. The Usual Suspects

2. The Lion In You

3. 2nd 1st Time

4. Every Wild Heart

5. All I Ever Needed

6. My Kinda Crazy

7. 1st Time For Everything

8. Rockin‘ In The Free World

9. Whiskey Nightmare

10. Warpaint

11. True Love

12. Life Ain’t Easy (For A Boy With Long Hair)

13. Nothing But Wild

14. Without A Trace

15. Forever Never Comes

16. Down By The River

Zugabe:

17. Glory Road

18. Playing With Fire

19. Thirsty

20. Old Time Rock And Roll

Wie bei vielen anderen Konzerten auch, lässt die Vorverkaufszahl an Tickets zu wünschen übrig. Nur 650 stellten sich vorzeitig auf diesen wundervollen Abend in der Hamburger Markthalle ein. Gut, dass die Abendkasse noch reichhaltig genutzt wurde.

Support sind heute, wie auch schon im Frühjahr, die Frankfurter Losing Gravity. Die bereits im Mai 2017 gegründete Band dreht sich um den gebürtigen texanischen Sänger Chase Wilborn und den Frankfurter Gitarristen Julian Lapp. Ergänzt wird die Truppe von Keyboarder Lucas, Bassist Lars sowie Neuzugang Max an den Drums. Mit dieser Besetzung bereiten sie dem Publikum 45 Minuten mit einer Mischung aus Alternative, Southern Rock, Classic sowie Stadion Rock eine Menge Spaß und überzeugen mit einer Songauswahl ihres im April erschienen Albums Headed South. Acht der elf Songs stehen heute auf der Setlist, um auf The New Roses vorzubereiten. Für das Quintett ist es heute das letzte Konzert des Jahres, denn die Rosen-Tour setzt sich in England und Frankreich fort. So gibt es auch hier eine Änderung der Tour-Setliste. Zu Chevy steht Sänger Chase Wilborn in bester Timmy Rough-Manier solo mit akustischer Gitarre auf der Bühne. Im folgenden Song Living In Riddles lässt es sich der New Roses-Sänger dann auch nicht nehmen, den gemeinsam im Duett produzierten Song auch heute Abend gemeinsam zum Besten zu geben.

20 Minuten später beginnt dann das letzte Deutschlandkonzert der Wiesbadener auf ihrer Sweet Poison Tour. Bis zum Jahresende stehen noch jeweils drei Konzerte in England und Frankreich auf dem Programm. Obwohl es bei Timmy hier in Hamburg schon einmal gesundheitliche Probleme gab, betont er immer wieder, wie gerne sie hier in der Markthalle auftreten. Das familiäre Umfeld und die scheinbar besonderen Fans in diesem Umfeld spornen die Band zu einer besonderen Show an. Auch in ihrem Programm gibt es einige Umstellungen und Überraschungen.

Nahezu zwei Stunden Rock ’n‘ Roll präsentieren uns die Wiesbadener. Eigentlich sollten die Songs des neuen, fünften Albums Sweet Poison das Set dominieren. Es wird gefühlt ein Best-of-Set, das an Tempo immer zulegen kann. Über das neue Album sagte Timmy im Interview, dass es ein Album sei, um die Sorgen, die uns der derzeitige Alltag bereitet, für einen Moment zu vergessen (hier kommt ihr zum Interview). Dies ist auch das Motto des heutigen Abends. Natürlich steht der neueste Hit The Usual Suspects am Anfang des Sets. Mit The Lion In You folgt auch gleich noch ein weiterer neuer Song, bevor es schon in die Vergangenheit geht. Nach 2nd 1st Time und Every Wild Heart geht es aber wieder in die Gegenwart zurück. All I Ever Needed ist eine Ballade, die sich Timmy Rough schon vor 20 Jahren gewünscht hat. Ein Song, so sagt er, bei dem im Publikum alle Feuerzeuge angehen. Heute leuchten hauptsächlich Kameralichter. Mit My Kinda Crazy und 1st Time For Everything folgen zwei weitere neue Songs, die sich nahtlos in die Setliste einreihen. Damit beschließen die Vier ihr Standard-Tour-Repertoire. Der Mittelblock fällt zwar immer etwas anders aus, aber heute ist so viel geändert, dass die Setlisten sogar handschriftlich gefertigt sind. Um mal etwas Drehzahl aufzunehmen, folgt der Neil Young-Klassiker Rockin‘ In The Free World, gefolgt von Whiskey Nightmare. In den ersten Reihen entdeckt Timmy Fans, die er schon häufig auf der Tour gesehen hat sowie alte Bekannte und Freunde. Unter ihnen befindet sich auch Luca Rosnau, ein ehemaliger Roady, der auf Social-Media-Kanälen seine Interpretationen der neuesten Rosen-Songs „in hervorragender Handy-Qualität“ aus seinem Wohnzimmer gepostet hatte. Kurzerhand holt Timmy ihn auf die Bühne und überlässt ihm für den neuen Song Warpaint seine Gitarre. Mit True Love soll dann erst mal Ende mit neuen Songs sein. Was folgt, ist eine Zusammenstellung des besten Rock ’n‘ Roll der Hessen. Mit Life Ain’t Easy, Nothing But Wild und Down By The River folgen allesamt Songs aus den Charts. Die üblichen Standard-90 Minuten sind schon lange um. Natürlich lassen sich die Vier nicht lange bitten und setzen noch einen Zugabenblock hintendran. Mit Glory Road, Playing With Fire vom neuen Album Sweet Poison sowie Thirsty geht es noch einmal richtig nach vorne, bevor der George Jackson/Bob Seger-Klassiker Old Time Rock And Roll aus dem Jahr 1979 den Abend der Neuzeit beendet.

Dass die Support-Bands nach solch einem Abend am Merch-Stand anzutreffen sind, ist ja schon immer gut. Neben den Frankfurtern erscheinen aber auch keine zehn Minuten nach dem Gig die New Roses zu Gesprächen, Autogrammen oder Fotos im Vorraum der Markthalle. Sofort werden sie umringt und die Fans danken ihnen. Schade, dass diese Nähe leider bei anderen Bands nahezu ausgestorben ist. Da wird viel lieber für teures Geld ein Meet and Greet verkauft.

Fazit: Ich liebe Rock ’n‘ Roll, ich liebe diese Band und mein dreizehntes wird nicht mein letztes Konzert der Jungs gewesen sein. Auf ein Wiedersehen 2023!