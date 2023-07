Dog Eat Dog: veröffentlichen am 20.10.2023 ihr neues Studioalbum „Free Radicals“

Nach einer langen Periode, in der die Band ausschließlich auf Tour unterwegs war, sind Dog Eat Dog endlich mit ihrem neuen Album Free Radicals zurück … und das Warten hat sich gelohnt!

Die 14 explosiven und inspirierenden neuen Songs vereinen eine Vielzahl von zeitgemäßen Stilen, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Das Album überrascht mit einer Vielzahl von Tönen, Stimmungen, Dynamiken und Tempi, begleitet von ihrer nie versiegenden Energie und positiven Einstellung.

Die Singles Lit Up, Never Give In und Man’s Best Friend bieten die fetten Gitarren, groovigen Beats und eingängigen Refrains, für die Dog Eat Dog bekannt sind, während Bar Down Neuland für eine Band erschließt, die die Grenzen ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen ausloten will.

Die bikontinentale Besetzung von Dog Eat Dog und ihre einzigartige Herangehensweise an Sound und Performance haben die Band schon immer zu einem Live-Act gemacht, den man gesehen haben muss.

Mit Free Radicals erinnern Dog Eat Dog die Zuhörer daran, warum sie von vielen als einer der Pioniere des Crossover-Genres angesehen wird.

Die Albumgrafik stammt vom in Barcelona lebenden Künstler Marcos Cabrera.

Free Radicals Tracklist:

1. Lit Up

2. Kin

3. Never Give In

4. Time Won’t Wait

5. 1 Thing

6. Mean Str

7. Energy Rock

8. @Joe’s

9. Blvk Clvd

10. Bar Down

11. Man’s Best Friend

12. E1on1

13. Looking Back

14. Zamboni

Dog Eat Dog werden diesen Sommer auch wieder live zu erleben sein, u.a. beim Wacken Open Air.

04.08.2023 DE Wacken – Open Air

05.08.2023 BE Duffel – Brakrock

08.08.2023 PL Warsaw – Progresia

09.08.2023 PL Krakau – Klub Studio

12.08.2023 FR Cercoux – Festival 666

14.08.2023 FR Metz – Aerogare

19.08.2023 FR Carhaix – Motocultour

Dog Eat Dog Line-Up

John Connor – Vocals

Roger Haemmerli – Guitars

Dave Neabore – Bass

Brandon Finley – Drums

Dog Eat Dog Links:

https://www.dogeatdogofficial.com/

https://www.facebook.com/dogeatdog.official/