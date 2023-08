Filth Is Eternal: veröffentlichen Video zur neuen Single „Pressure Me“

Mit einem Sound, der tief im Punk/Hardcore verwurzelt ist, erschien am Freitag die zweite Single samt Video Pressure Me von Filth Is Eternal. Der Track ballert gerade mal knapp 2 Minuten aus allen Rohren und unterstreicht, dass Filth Is Eternal keine Gefanfgenen nehmen.

Das neue Album Find Out von Filth is Eternal ist der die Auferstehung einer der intensivsten Bands Seattles – Fucked And Bound. Ihr neues Album ist eine klares Statement und Bekenntnis an ihre eigene Geschichte. Jeder Song muss sofort knallen und die Power haben, in weniger als dreißig Sekunden einen Pit anzuzetteln.

Find Out strotzt nur so vor frischen Ideen, enthält viele Hooks und versteckte Melodien und ist ein Meilenstein für FIE, aber auch ein zukünftiger Geheimtipp für Fans von harter Musik.

Durch die Zusammenarbeit mit Produzent Paul Fig (Slipknot, AFI, Alice In Chains) in Dave Grohls Studio 606 hat Find Out gerade genug Feinschliff in der Produktion, um auch die breite Masse zu begeistern, aber immer noch den nötigen Schmutz und Dreck, um in Einklang mit der Wut und Rohheit des Albums zu stehen.

Im Mittelpunkt von Filth Is Eternal steht das Trio Brian McClelland (Gitarre), Rahsaan Davis (Bass) und Emily Salisbury (Schlagzeug), dessen Riffs aus Death Metal und Crust, Grind und Punk/Hardcore stammen. Wenn man die Band nach bestimmten Bands und Stilen fragt, vermeidet sie es, einzelne Namen zu nennen, und spricht stattdessen von Bewegungen, aber es ist klar, dass die dunklere, komplexere Seite des Hardcore wahrscheinlich der direkteste Einfluss ist. Namen wie Converge und Cursed sind wohl am häufigsten vertreten, während andere wie Trap Them, Alice In Chains, Death Metal im Stockholmer Stil und sogar The Distillers als zusätzliche Inspiration, Melodie und Songwriting in Frage kommen.

Die Herangehensweise von Sängerin und Texterin Lis Di Angelo ist im Grunge und in der extremen Musik verwurzelt; ihre eindringliche Stimme bewegt sich zwischen rauem Hardcore-Gesang und klarer Melodik, was eine Bandbreite an emotionaler Tiefe und Dynamik ermöglicht.

Find Out wird am 29. September veröffentlicht und ist ihr Label-Debüt seit der Bekanntgabe ihres Signings bei der MNRK Music Group. Das Album wird bei allen digitalen Händlern erhältlich sein und auf Vinyl und CD erscheinen.

