Baroness: geben mit „Shine“ weitere Vorschau auf neues Studioalbum „Stone“

Baroness geben mit der Veröffentlichung von Shine einen letzten Vorgeschmack auf Stone, das am 15. September erscheinende sechste Studioalbum der Band.

Der Track ist die dritte Vorab-Single des Vierers aus Philadelphia und Brooklyn. Zuvor hatte die Band bereits Last Word mit dem, was Guitar World als „2023’s most jaw-dropping metal solo“ bezeichnete, und Beneath The Rose, veröffentlicht. Zu beiden Tracks gibt es Videos, die von den Bandmitgliedern erstellt wurden, wobei Nick Jost an Last Word und die gesamte Band an dem umwerfenden Clip zu Beneath The Rose mitgewirkt hat.

Stone kann ab sofort hier vorbestellt werden. Das Album mit dem von John Baizley gestalteten Cover ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter eine exklusive Indie-LP und zehn limitierte Vinyl-Varianten, die jedem Song des Albums nachempfunden sind und von Baizley selbst gestaltet wurden. Des Weiteren als CD, als limitierte Deluxe-CD (inkl. einer Bonus-CD mit Live-Tracks, die auf der Your Baroness-Tour aufgenommen wurden) und als limitierte blaue Kassette. Es erscheint am 15. September über das bandeigene Label Abraxan Hymns.

