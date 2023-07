Baroness: geben zweite Vorschau auf neues Album “Stone” mit der Veröffentlichung von „Beneath The Rose“

Baroness, die kürzlich die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Stone für den 15. September ankündigten, haben mit Beneath The Rose und dem dazugehörigen Video einen zweiten Track aus dem mit Spannung erwarteten Machwerk veröffentlicht. Das Video sieht man hier:

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder Musik zu veröffentlichen“, sagt John Baizley. „Besonders ein Song wie Beneath The Rose, den wir während der Gold & Grey-Sessions vor fast sechs Jahren zu komponieren begannen.

Als wir mit dem Schreiben von Stone starteten, war eines der ersten Dinge, die ich tat, das Hauptgitarrenriff zu reanimieren, um zu sehen, ob wir dem Kern dieses Songs neues Leben einhauchen können. Zusammen mit Last Word wurde Beneath The Rose zu einem mikrokosmischen Ausdruck von Stone, eine Art Leitfaden, der das weite musikalische Gebiet andeutet, das wir auf dem Rest des Albums abdecken. Es ist auch der erste Teil einer Trilogie von Songs, zu der auch Choir und The Dirge gehören.“

Das Video zu Beneath The Rose wurde von der Band selbst gedreht und von John Baizley und Nick Jost geschnitten, was dem DIY-Ethos des Albums entspricht. Auch zu Last Word, der ersten Singleauskopplung von Stone, gibt es einen von Nick Jost erstellten Clip.

„Genauso wie wir uns entschieden haben, Stone selbst zu kreieren und zu produzieren, haben wir auch bei unseren Videos eine ähnliche DIY-Einstellung“, fügt Baizley hinzu. „Dies ist der zweite Teil einer Videoserie, die wir selbst gedreht, inszeniert und geschnitten haben. Es war ein spannender und kreativer Prozess, bei dem wir Elemente aus Fotografie, Stop-Motion, Animation und traditionellem Video verwendet haben. Wir sind gespannt, wie weit wir mit dieser Stone-Videoprojektreihe gehen können, da wir uns stark auf gefundene Objekte, lokale Umgebungen und unsere zugegebenermaßen begrenzte Licht-, Video- und Fotoausrüstung stützen. Wie alle Baroness-Projekte ist es ein großartiges Gefühl, unsere kreative Vision und unsere Fähigkeiten weiter auszubauen.“

Stone kann ab sofort hier vorbestellt werden. Das Album mit dem von John Baizley gestalteten Cover ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter eine exklusive Indie-LP und zehn limitierte Vinyl-Varianten, die jedem Song des Albums nachempfunden sind und von Baizley selbst gestaltet wurden. Des Weiteren als CD, als limitierte Deluxe-CD (inkl. einer Bonus-CD mit Live-Tracks, die auf der Your Baroness-Tour aufgenommen wurden) und als limitierte blaue Kassette. Es erscheint am 15. September über das bandeigene Label Abraxan Hymns.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: