Eleine: zeigen offizielles Musikvideo zum Titeltrack »We Shall Remain«

Derzeit für einfach kein Weg an den schwedischen Symphonic-Dark-Metallern Eleine vorbei: Erstens eilen sie von Tour zu Tour (erst vergangene Woche wurden sie als Support der Industrial-Metal-Ikonen Pain angekündigt; alle Termine findet ihr unten!) und zweitens veröffentlichen sie nach diversen Singles endlich ihr viertes Studiowerk, We Shall Remain, via Atomic Fire Records. Obendrein haben Eleine auch noch ein neues Musikvideo zum Titeltrack der Scheibe in der Hinterhand:

Die beiden Gründungsmitglieder der Band, Leadsängerin Madeleine Liljestam und Rikard Ekberg (Gitarre, Gesang), sagen dazu: „Dieser Song vereint alle essenziellen Elemente des Eleine-Sounds: Prägnante Riffs und groovige Rhythmen, garniert von einem umwerfenden Refrain, während die lebensbejahenden Textzeilen den Geist atmen, der uns so eng mit unseren Fanlegionen zusammenschweißt.“

Eleine live:

02.08.2023 SI Velenje – MetalDays

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

12.08.2023 SE Malmö – Malmö Festivalen

I Am On Tour – Europa 2023

w/ Pain, Ensiferum & Ryujin

Präsentiert von Heart of Music Agency

05.10.2023 DE Köln – Essigfabrik

06.10.2023 NL Drachten – Iduna

07.10.2023 NL Hengelo – Metropool

08.10.2023 BE Antwerpen – Kavka Zappa

10.10.2023 UK Glasgow – Ivory Blacks

11.10.2023 UK Manchester – Rebellion

12.10.2023 UK Birmingham – The Asylum

13.10.2023 UK London – O2 Academy Islington

14.10.2023 NL Amstelveen – P60

15.10.2023 FR Paris – Le Machine du Moulin Rouge

16.10.2023 FR Nantes – Le Ferrailleur *AUSVERKAUFT*

18.10.2023 PT Porto – Hard Club

19.10.2023 PT Lissabon – RCA Club

20.10.2023 ES Madrid – Changó Club

21.10.2023 ES Pamplona – Sala Totem Aretoa

22.10.2023 FR Lyon – La Rayonne

24.10.2023 SI Ljubljana – Cvetličarna

25.10.2023 IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

26.10.2023 HR Zagreb – Klub Močvara

27.10.2023 RO Bukarest – Quantic

28.10.2023 RO Cluj-Napoca – FORM Space

31.10.2023 BG Sofia – Club Mixtape 5

01.11.2023 HU Budapest – Dürer Kert

02.11.2023 PL Krakau – Kamienna 12

03.11.2023 AT Wien – Szene

04.11.2023 DE München – Backstage (Halle)

05.11.2023 CZ Zlín – Masters of Rock Café

07.11.2023 DE Nürnberg – Hirsch

08.11.2023 DE Frankfurt – Batschkapp

09.11.2023 DE Leipzig – Hellraiser

10.11.2023 DE Hamburg – Gruenspan

11.11.2023 DE Berlin – Columbia Theater

12.11.2023 DE Stuttgart – Im Wizemann (Club)

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: