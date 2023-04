Eleine: präsentieren epische neue Digitalsingle ‚Never Forget‘ vom kommenden Album »We Shall Remain«

Die Welt befindet sich nach wie vor in schweren Zeiten und auch wenn Tina Turner einst erklärte, dass man keine/n weitere/n Held/in bräuchte, so scheint doch genau das Gegenteil der Fall zu sein. Wir brauchen Helden, Hymnen und einen langen Atem – und zwar schnell! Da trifft es sich gut, dass die schwedischen Dark-Symphonic-Metaller Eleine die Hilferufe nach ihrer kürzlich beendeten Europatour vernommen haben und eine neue digitale Single namens Never Forget abliefern: Mit einem schweren Thrash-Riff beginnend, das den Song sofort nach vorne treibt und in einem mächtigen Refrain mündet, ist der Albumopener ein Paradebeispiel für die Geschwindigkeit und die epische Stimmung, für die ihr neues Werk, das am 14. Juli 2023 via Atomic Fire Records erscheinen wird, steht.

„Seid ihr jemals jemandem begegnet, der/die euch schwere Narben zugefügt hat, euch an euch selbst zweifeln lassen hat, euch das Leben gar zur Hölle gemacht hat? Sicher sind wir das alle einmal auf die ein oder andere Weise. Das Wichtigste nach derartigen Geschehnissen ist dennoch, dass wir uns unserem Selbstwert bewusst sind. Es geht nicht direkt um uns selbst, sondern darum, gestärkt daraus hervorzugehen und aus der Situation zu lernen und die richtigen Schlüsse aus ihr zu ziehen.

Steht auf. Akzeptiert, was passiert ist. Schaut nach vorne und trennt euch von allen und allem, was auch nichts als Kopfschmerzen bereitet. Letztendlich sehen wir uns alle mit demselben Schicksal konfrontiert. Seht zu, dass euer Weg von weniger toxischen Menschen gezeichnet ist, und stellt sicher, dass NUR IHR ALLEIN über euer Leben bestimmt“, erläutert die Band.

„Watch as I rise.

Reclaim my life.

Under the darkest of skies.

Scars will remain, signed by your name.

Never forget, we’re the same.“

Eleine – Never Forget (2023)

Seht das unterstützende Video auf YouTube:

American Full Moon – 30 Years Of Moonspell

w/ Moonspell, Oceans Of Slumber (29. April – 17. Mai) & Vintersea (5. – 14. Mai)

Präsentiert von Continental Touring, Napalm Records, Atomic Fire Records,

Century Media Records, M theory & Decibel Touring

29.04.2023 US Brooklyn, NY – The Monarch

30.04.2023 US Phildadelphia, PA – Warehouse on Watts

01.05.2023 US Greensboro, NC – Hangar 1819

02.05.2023 US Atlanta, GA – The Masquerade

03.05.2023 US Orlando, FL – Conduit

05.05.2023 US Houston, TX – Scout Bar

06.05.2023 US San Antonio, TX – Paper Tiger

07.05.2023 US Dallas, TX – Trees

08.05.2023 US Santa Fe, NM – Tumberoot Brewing

09.05.2023 US Phoenix, AZ – Last Exit Live

10.05.2023 US Los Angeles, CA – 1720

11.05.2023 US San Diego, CA – Brick by Brick

12.05.2023 US San Francisco, CA – DNA Lounge

13.05.2023 US Portland, OR – Bossanova Ballroom

14.05.2023 CA Vancouver, BC – The Cobalt

16.05.2023 US Denver, CO – Oriental Theater

17.05.2023 US Lawrence, KS – Granada Theater

18.05.2023 US Joliet, IL – The Forge

19.05.2023 US Ft. Wayne, IN – Piere’s

20.05.2023 US Pittsburgh, PA – Preserving Underground

21.05.2023 CA Montréal, QC – Petit Campus

22.05.2023 CA Québec, QC – Source de la Martiniere

23.05.2023 US Boston, MA – Sonia

02.08.2023 SI Velenje – MetalDays *NEU*

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: