Eleine: haben ihre neue 5-Track-EP „We Stand United“ inklusive Musikvideo zum Titelsong veröffentlicht

Die schwedische Metal-Band Eleine kann ihre Rückkehr auf die Bühnen nicht unbemerkt vollziehen: Am 05. September haben sie ihre umfangreiche Europatour mit ihren Labekollegen Primal Fear als Special Guests gestartet und feierten gleichzeitig die Veröffentlichung ihrer EP We Stand United über Reigning Phoenix Music (RPM). Der kraftvolle Titel unterstreicht die unvergleichliche Verbindung, die Eleine im Laufe der Jahre mit ihren weltweiten Fangemeinden aufgebaut hat, und diese wird noch stärker!

Seht euch das Video zum Titeltrack We Stand United hier an:

Eingeleitet von Towards The Fields liegt der Hauptfokus der Veröffentlichung auf dem brandneuen Titeltrack, der das magische Gespür der Band für lebendiges Songwriting hervorhebt und gleichzeitig Raum für ihre erhebenden und symphonischen Markenzeichen lässt.

Sängerin Madeleine und Gitarrist/Sänger Rikard äußern sich dazu: „We wanted to give you something in between album cycles. A feel of what’s to come, where we stand right now and a closer look at our past. This is We Stand United – an EP dedicated towards our strong and loyal fans across the world including live tracks and something brand new! On this EP, we present you with live tracks on CD and vinyl for the first time ever! We enjoy the studio, but it will always be when performing live that we truly thrive as a band. This is where we connect with the crowd, where we create beautiful and empowering memories together and where we get to live out the songs on stage. We Stand United is a 5-track EP carrying new heavy riffs, thundering live performances and a rawness we feel many will appreciate.”

Eine unveröffentlichte Single sowie Live- und Orchester-Versionen ausgewählter Eleine-Klassiker sind nun zum Streaming sowie in limitierten CD- und Vinyl-Editionen hier erhältlich.

Mehr Informationen zu Eleine (inklusive der Tourdaten 2025/2026) und ihrer brandneuen EP We Stand United findet ihr hier:

