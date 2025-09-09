Verlosung: jeweils zwei Tickets der The Dark Tour mit Seven Blood und Mavis im September 2025

Time For Metal und die Semmel Concerts Entertainment GmbH verlosen jeweils zwei Tickets der Tour von The Dark mit Seven Blood und Mavis im September 2025. Wenn The Dark im September 2025 gemeinsam mit Seven Blood und Mavis nach Deutschland kommen, treffen düstere Industrial-Sounds auf emotionale Tiefe und musikalische Härte.

Hier die Gewinner der Verlosung (jeweils zwei Tickets):

18.09.2025 Berlin – Bi Nuu – Frank aus Berlin

21.09.2025 Köln – Helios 37 – Martin aus Köln

22.09.2025 München – Backstage Club – Janka aus München

Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.eventim.de/artist/the-dark/?affiliate=SEM