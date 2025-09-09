Whitehall: haben ihr neues Album „National Finals Rodeo“ veröffentlicht, inklusive der Single „Breakdowns“

Indie-Rock-Band Whitehall hat ihr mit Spannung erwartetes neues Album National Finals Rodeo veröffentlicht, das das nächste mutige Kapitel in der kreativen Entwicklung der Band markiert. Der Fokus-Track Breakdowns ist eine fesselnde Hymne, die perfekt die charakteristische Mischung aus rohen Emotionen, klirrenden Gitarren und unerschütterlichen Hooks der Band einfängt.

Seht euch das offizielle Video zu Breakdowns, das von David Patiño inszeniert wurde, hier an:

Das Album kann hier gestreamt werden: https://onerpm.link/NationalFinalsRodeo

Die Band beschreibt den Song mit den Worten: „Breakdowns is what comes from hitting the proverbial wall—it’s the feeling at 10pm when you’re grinding on a project that seems to never end.“ Sie fügt hinzu: „This song came from a little humming after a long day like that when I was emotionally spent. Writing it out helped me to resolve my day, name that feeling fully, and ultimately move forward, knowing that I had closed the book on the feeling.“

National Finals Rodeo – Trackliste:

1. Legs

2. Malibu #2

3. Denim Blue

4. Toss

5. Fires In Canada

6. LED

7. Come Visit

8. Breakdowns

9. Baby Steps

10. Side Step

11. Westbound

Nach dem Erfolg der Singles Malibu #2, Come Visit, Baby Steps und Fires in Canada erscheint National Finals Rodeo als das verletzlichste und umfangreichste Album von Whitehall bis jetzt. Das Album ist jetzt über ENCI Records erhältlich und positioniert das in Brooklyn ansässige Quartett als eine der vitalsten neuen Stimmen im modernen Rock.

Whitehall, bestehend aus Paddy McKiernan (Gesang, Gitarre), Avery Greeson (Gitarre), Brennan Clark (Bass) und Davis Rowe (Schlagzeug), sind bekannt für energiegeladene Auftritte und Texte, die wie späte Nachtgeständnisse wirken. Die Band hat sich stetig eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Whitehall online:

https://www.facebook.com/whitehalltheband

https://www.instagram.com/whitehalltheband/#