Eleine – We Stand United (EP)

Die Schweden von Eleine liefern mit We Stand United keinen kompletten Longplayer, sondern einen konzentrierten Appetithappen: fünf Tracks, bestehend aus einem kurzen Intro, dem neuen Titelstück, zwei Liveaufnahmen und einer symphonischen Neuinterpretation von Promise Of Apocalypse. Damit positioniert sich die EP gleichermaßen als Fangruß und Brückenschlag in Richtung des nächsten Albums und vor allem zum Start ihrer Tour. Zum Releasedatum stehen sie in der Hamburger Markthalle auf der Bühne. Offiziell ist aus dem Quartett nun ein Trio geworden. Neben Sängerin Madeleine Liljestam stehen nur noch die beiden Gitarristen Rikard Ekberg und Victor Jonasson auf der Bandliste. Wer auf der Bühne am Bass und Schlagzeug sitzen wird, erschließt sich mir nicht.

Das Herzstück auf der EP ist der titelgebende Song We Stand United. Es ist ein düster-epischer, stampfender Symphonic-Metal-Track, der melodische Chöre, groovige Riffs und die bewährte Dialektik aus Madeleines klarer Stimme und Rikards gutturalen Einsprengseln vereint. Diese Dynamik ist als stärkstes Element der Veröffentlichung hervorzuheben, eingängig genug für eine Streaming-Rotation, roh genug für die kommenden Liveshows.

Trotzdem bleibt die EP widersprüchlich. Das kurze Intro Towards The Fields erzeugt zunächst Atmosphäre, wirkt aber zu abrupt und nicht ausreichend ausgearbeitet. Es hört sich an, wie ein Versprechen, das zu schnell abbricht, statt Spannung aufzubauen. Diese Knappheit trägt insgesamt zu dem Eindruck bei, dass We Stand United eher eine Promo-Miniatur als ein vollständig ausgeschöpftes Statement ist.

Die beiden Livetracks Never Forget sowie We Are Legion stammen vom Masters Of Rock 2024 und haben die erwartete Wirkung. Roh, direkt und publikumsnah unterstreichen sie Eleines Stärke als Live-Act und geben der EP Substanz, die über den einen neuen Studiotrack hinausgeht. Die symphonische Fassung von Promise Of Apocalypse rundet das Paket ab und zeigt, dass die Band mit Arrangements experimentieren will, ohne ihren Kern zu verwässern.

Dass die EP für die Tour produziert wurde, merkt man auch an der erscheinenden Hardware. Neben der digitalen Form im Download und Stream ist die EP als CD im Juwelcase sowie bei RPM als „Apocalypse Marbled Vinyl“ erschienen.

