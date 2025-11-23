Fireborn: veröffentlichen „Point Of No Return“ vom kommenden Album „Dreamcatcher“

Fireborn veröffentlichen die erste Single Point Of No Return vom kommenden Album Dreamcatcher, das am 23.01.2026 erscheint. Dieser erste Song spiegelt schon alles wider, worauf man sich beim kommenden Album freuen kann: eine markante Reibeisenstimme, unbändige Spielfreude und Hardrock, wie er modern klingen muss.

Das ebenfalls erscheinende Video wurde von Christopher Aschenbrenner (dein-videograf.de) erstellt und von Schmier (Destruction) produziert.

