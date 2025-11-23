Bad Omens: kündigen zwei Sommershows für Juni 2026 in Deutschland an

Bad Omens kehren im Sommer 2026 für zwei weitere Shows nach Deutschland zurück! Neben bereits angekündigten Festivalshows wie u.a. auf dem Rock Am Ring und Rock Im Park, werden die US-Metalcore Giganten im Juni in Düsseldorf und Leipzig zu Gast sein.

Supportet werden Bad Omens auf der Tour von den aufstrebeneden Bilmuri, das Soloprojekt des US-amerikanischen Musikers, Songwriter und Produzent namens Johnny Franck.

Erlebt Bad Omens mit ihrem emotionalen, brachialen Sound live auf großer Bühne!

Bad Omens

Support: Bilmuri

03.06. Düsseldorf, PSD Bank Dome

08.06. Leipzig, Quaterback Immobilien Arena

Der reguläre Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet.

Passend zur Ankündigung der Bad Omens Tour wurde die neue Single mit cineastischem Musikvideo Left For Good veröffentlicht. Die Band zeigt damit einmal mehr ihre eindrucksvolle Mischung aus melodischer Wucht und kompromissloser Härte – ein Vorgeschmack auf das was Fans live erwartet.