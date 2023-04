Todsünde: veröffentlichen dritte Single „Mein Herz Gehört Dir“ aus dem neuen Album „Herzjagd“

So persönlich, so ruhig und trotzdem direkt gibt es Todsünde selten zu hören. Das Ergebnis sorgt auf jeden Fall für Gänsehaut und den Wunsch seine Mama in den Arm zu nehmen. Mein Herz Gehört Dir ist ein Song für die Ewigkeit, den man seinen Eltern nicht nicht vorenthalten sollte! Diese Modern Metal Ballade ist authentisch, ehrlich und der Refrain lädt einfach nur zum Mitsingen ein!

Die dritte Singleauskopplung aus dem neuen Todsünde Album Herzjagd, welches am 16.06.23 erscheint, ist ein weiter vielversprechender Vorgeschmack auf den neuen Longplayer und zeigt die Jungs von einer ganz neuen Facette!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Sänger Erik sagt über den Song:

„Was gibt es Schöneres als die Liebe zwischen Mutter und Kind? Die Mutter, die immer an deiner Seite steht, dich unterstützt in allen Lebenslagen. Auch wenn du mal auf Deutsch gesagt „Scheiße baust“, wird sie immer da sein. Versuchen, Unheil von dir fernzuhalten und dich in allen Lagen zu beschützen. Am 21.04.23 erscheint unsere nächste Single Mein Herz Gehört Dir. Und diesmal erwartet euch eine Nummer, die ihr von uns vielleicht weniger erwartet habt. Ein emotionaler Song mit Gänsehautgarantie.“

Herzjagd Tracklist:

1. Herzjagd

2. Licht & Schatten

3. Skål Mein Freund

4. Mein Herz Gehört Dir

5. Mehr Schein Als Sein

6. Störenfried

7. Schutt Und Asche

8. Mutter Natur

9. Spreng Die Ketten

10. Höllenbrut

11. Sorgenbrecher

12. Das Ist Zorn!

Deutschsprachiger Metal trifft auf Moshpit garantierte Live-Show! Das ist Todsünde! Und JA, die fünf Jungs aus Nordrhein-Westfalen sind wirklich jede Sünde wert! Nach ihrem Debütalbum Geistesgift erscheint nun am 16.06.2023 ihr zweites Studioalbum Herzjagd, bei dem sie sich erstmalig den Ausnahmeproduzenten Jonas Rabensteiner mit ins Boot holten. Das neue Team hat es geschafft, den Songs eine komplett neue musikalische Note zu verpassen und wird dadurch mit Sicherheit viele neue Fans begeistern. Dennoch wurden die starken Metal- und Hardcore Parts natürlich beibehalten. Hierdurch wurde ein eindeutig gradliniger Todsünde-Sound geschaffen, der sofort ins Ohr geht und auch dortbleibt! Mit ihren fantastischen Live-Auftritten, dem unverkennbaren Bühnenoutfit und einer grandiosen Bühnenshow wird eines sofort klar – so vielseitig und abwechslungsreich wurde euch noch nie in den buchstäblichen Arsch getreten!

Todsünde sind:

Erik Kremer – Vocals

Sascha Bordelius – Guitar

Andy Kuznik – Bass

Martin Stein – Drums

https://www.facebook.com/todsuende

https://www.instagram.com/todsuende_official/