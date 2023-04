Todsünde: zweite Single „Licht & Schatten“ aus dem zweiten Album erschienen

Todsünde veröffentlichen die zweite Single samt Video Licht & Schatten aus ihrem neuen Longplayer Herzjagd und starten den Vorverkauf zur langersehnten zweiten Platte. Die zweite Auskopplung geht von Sekunde eins direkt voll auf die Zwölf! Im Song selber geht es um den Neustart den jeder von uns hin und wieder braucht. Manchmal sieht man einfach nicht mehr was eigentlich alles schief läuft und wie sehr man sich selber belügt.

Sänger Erik sagt über den Song: „Viele kennen das Gefühl, man verrennt sich im Leben und reitet sich selber in die Scheiße. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem wir erkennen müssen, wie falsch das alles ist und das man sein altes Leben hinter sich lassen und neu anfangen muss. Auch uns als Band ist dieses Gefühl nicht fremd und man sollte unbedingt mit Freunden und Familie über Probleme reden, bevor es vielleicht krankhafte Züge bekommt und man am Ende in einer Depression endet, aus der es umso schwerer ist sich raus zu kämpfen. Mit Licht Und Schatten wollen wie motivieren alte Laster hinter sich zu lassen und neu zu starten.“