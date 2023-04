Bloodbound: streamen neuen Song & Video aus kommenden Album „Tales From The North“

Diesen Sommer ist es endlich wieder soweit, am 07. Juli 2023 erscheint das brandneue Album der schwedischen Powermetal Übermacht Bloodbound! Tales From The North wird als 2-CD Digipak inkl. Live-CD sowie als streng limitiertes Boxset und farbigen Vinyl-LPs über AFM Records erhältlich sein.

Wenn es darum geht, die Grundwerte zeitlosen Power Metals zu verteidigen und sie mit frischen Stilvarianten und spannenden Geschichten zu verknüpfen, kämpfen die sechs Schweden seit je her an vorderster Front. Bloodbound haben ihre Vielseitigkeit und ihren Ideenreichtum längst unter Beweis gestellt. Nur 2 Jahre seit Veröffentlichung ihres von Fans und Presse gefeierten Creatures Of The Dark Realm– Albums, meldet sich die Band nun mit metallischer Wucht zurück! Mit den ersten Single-Auskopplungen The Raven’s Cry und Odin’s Prayer, konnten Bloodbound bereits überzeugen, am Freitag feierte die Band Video Premiere zum Song 1066!

„Tales From The North ist ein Konzeptalbum über die Wikingerzeit und das Leben unserer Vorfahren hier oben in den dunklen, kalten und unwirtlichen Umgebungen des Nordens“, erklärt Leadgitarrist Tomas Olsson und fasst den Inhalt der elf Songs zusammen: „Im Laufe der Scheibe verflechten sich verschiedene Legenden und Mythen und kulminieren in der epischen Schlacht des Jahres 1066, die das Ende der Wikingerzeit markiert.“

Produziert wurde Tales From The North von Bloodbound selbst, gemischt und gemastert hat Jonas Kjellgren (Amorphis, Overkill, Sabaton) in den schwedischen Black Lounge Studios. Das Cover-Artwork stammt aus der Feder von Péter Sallai (Hammerfall, Powerwolf u.v.m.).

„Die neuen Songs sind schneller und näher an einigen unserer früheren Sachen wie Moria und Nosferatu, haben aber komplexere Arrangements,“ verrät Olsson. „Im Vergleich zum Vorgänger Creatures Of The Dark Realm (2021) gibt es tiefergreifende Keyboard- und härtere Gitarren-Sounds. Zudem wurden traditionelle nordische Volksmusikinstrumente integriert, um dem Konzept des Albums zu entsprechen. Es ist immer noch reiner Power Metal, aber wir versuchen ihn auf das nächste Level zu bringen.“

Mehr zu Tales From The North: