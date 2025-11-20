Bloodbound: veröffentlichen mit „Field Of Swords“ den Titeltrack des kommenden Albums

Kurz vor dem Release ihres neuen Triumphzuges Field Of Swords veröffentlichen Bloodbound noch den Titeltrack als dritte mächtige Single. Gleichzeitig auch der Album-Opener, stürmt Field Of Swords sofort in den mitreißenden Sound der Band und verwebt Geschichten von Ruhm mit einer Mischung aus melodischem und heavy Power Metal – ein perfekter Einstieg in die Mittelalter-Abenteuer von Bloodbound. Das schwedische Sextett positioniert sich klar an der Spitze des modernen epischen Power Metal und steht mit der glorreichen neuen Single inmitten hoch lodernder Flammen …

Erst kürzlich haben sich Bloodbound mit Napalm Records zusammengetan und positionieren sich nun stärker denn je an der Spitze des epischen Power Metal. Mit Field Of Swords präsentieren die schwedischen Krieger ihr bislang modernstes Werk. Befasste sich die Band zuvor noch mit der Wikingerzeit, schlägt das neue Konzeptalbum Field Of Swords ein neues Kapitel der Geschichte auf und bewegt sich über das Jahr 1066 hinaus tiefer ins Mittelalter. Die Kriegsführung entwickelt sich weiter, die Bedeutung der Eisenveredelung mit Kohlenstoff führt zu überlegenen Schwertkämpfern und so zeigen die blutbefleckten Schlachtfelder ein neues, düsteres Gesicht. In diese Kulisse setzen Bloodbound ihre lebhaften Erzählungen, die das Publikum unzähliger Live-Shows weithin begeistern. Das Album erscheint diesen Freitag, 21. November 2025, über Napalm Records.

Fredrik Bergh über Field Of Swords:

„Der Eröffnungs- und Titeltrack des Albums. Ein großartig schneller Song voller Energie und mit umwerfenden Melodien. Ein perfekter Einstieg in Bloodbounds elftes Studioalbum!“

Tomas Olsson über Field Of Swords:

„In Field Of Swords geht es um die Entwicklung der Kriegsführung und die Bedeutung der Schmiedekunst mit Kohlenstoff, die zu überlegenen Schwertkämpfern führte.“

Bloodbounds jüngster Triumphzug schmückt die Bedeutung von Zielstrebigkeit und Ausdauer eindrucksvoll mit heroischen Geschichten in glänzender Heavy-Metal-Rüstung aus. Tapfer, kraftvoll und letztendlich siegreich: Field Of Swords unterstreicht die Dominanz von Bloodbound in der Szene!

Fredrik Bergh über Field Of Swords:

„Field Of Swords ist ein Konzeptalbum, eine Fortsetzung unseres Vorgänger-Albums Tales From The North (2023), das sich mit der Wikingerzeit befasste. Auf Field Of Swords sind wir in der Geschichte

weitergegangen und haben das Mittelalter (nach 1066) erreicht. Das Konzept lässt sich kurz wie folgt zusammenfassen: Als die Wikingerzeit im Jahr 1066 endete, brach die lange und düstere Zeit des Mittelalters an.

Wir freuen uns sehr über das neue Album und darüber, es mit der Unterstützung des mächtigen Labels Napalm Records veröffentlichen zu können. Musikalisch hat das neue Album einen etwas moderneren Sound, aber wir können garantieren, dass es alle Elemente enthält, für die Bloodbound bekannt ist! Es ist ein abwechslungsreiches Album mit aggressiven Songs, epischen Tracks und einigen der schnellsten Parts, die wir je geschrieben haben. Auf der anderen Seite gibt es auch einige langsamere, majestätische Songs wie The Nine Crusades, bei dem Brittney Slayes von Unleash The Archers im Duett mit Patrik singt. Field Of Swords hat alles, was man sich wünschen kann!“

Bloodbounds erste Veröffentlichung bei Napalm Records erweitert ihr Repertoire um weitere 11 fesselnde Schlachtgesänge. Das elfte Album ist ein abwechslungsreiches Werk mit aggressiven Songs und epischen Tracks und enthält außerdem einige der schnellsten Stücke, die die Band je geschrieben hat. Der Eröffnungstitel Field Of Swords stürmt sofort in den typischen Sound von Bloodbound hinein und verwebt glorreiche Geschichten mit einer mitreißenden Mischung aus melodischem und heavy Power Metal. Das dominante As Empires Fall folgt den Kreuzrittern gen Osten und schildert eindrucksvoll den Ruhm epischer Schlachten im Kontrast zu den Opfern, die auf dem Weg erbracht werden. Defenders Of Jerusalem greift das Thema Verlust geschickt auf und lässt offen, welche Seite angesichts der bevorstehenden Niederlage ihren Stolz bewahrt. Eingängige Flöten lassen die Helden in The Code Of Warriors neuen Mut fassen, um sie in das Land Of The Brave und gleichzeitig Field Of Swords in neue Höhen zu führen. Light In The Sky veranschaulicht weiter Bloodbounds elektrisierend vertonte Kampfnarben, während das reife Teutonic Knights die düstere Realität der Tragödie offenbart, die zweifellos mit dieser von Kämpfen zerrissenen Epoche der Geschichte einhergeht. Forged In Iron, Pain And Glory und Born To Be King behaupten sich als ebenso unvergessliche Melodien und bereiten auf das fulminante Finale vor: Brittney Slayes von Unleash The Archers, der Band der Stunde im kanadischen Melodic Power Metal, schließt sich The Nine Crusades an, um Field Of Swords zum Sieg zu führen.

Field Of Swords wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– Deluxe Box 350g Cardboard Box, inkl. 1CD Digpak, Flagge, Patch, Live-Album in Slipcase, Autogrammkarte – Napalm Records Mailorder exclusive (streng auf 300 Exemplare limitiert)

– 1LP Vinyl Gatefold Marbled Oxblood Red, inkl. 12-seitiges Booklet – Napalm Records Mailorder exclusive (streng auf 300 Exemplare limitiert)

– 1LP Vinyl Gatefold Black

– 1CD Digipak

– Digital Album

Bloodbound live 2026

Tour Support for Angus McSix, w/ Brainstorm

12.03.2026 DE – Hamburg / Kent Club

13.03.2026 DE – Leipzig / Hellraiser

14.03.2026 DE – Regensburg / Eventhall Airport

15.03.2026DE – München /Backstage

16.03.2026 DE – Nürnberg / Hirsch

17.03.2026 DE – Berlin / Lido

18.03.2026 DE – Saarbrücken / Garage

19.03.2026 DE – Heidelberg / Halle 02

20.03.2026 DE – Oberhausen / Kulttempel

21.03.2026 DE – Andernach / Live Club

22.03.2026 NL – Eindhoven / Effenaar

23.–28.3.26 AT – Mayrhofen / Full Metal Mayrhofen

01.08.26 CZ – Ostrava / Ostrava V Plamenech

Bloodbound sind:

Patrik J. Selleby – Gesang

Tomas Olsson – Lead- und Rhythmusgitarre

Fredrik Bergh – Keyboards

Henrik Olsson – Gitarre

Anders Broman – Bass

Daniel Hansfeldt – Schlagzeug

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Field Of Swords