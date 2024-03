Bloodbound: veröffentlichen „Slayer Of Kings“ Videoclip aus kommendem Jubiläums-Livealbum

In diesem Jahr feiern Bloodbound ihr 20. Bandjubiläum. Zwanzig Jahre, in denen der schwedische Power Metal Export mehrfach bleibenden Eindruck bei Fans und in der weltweiten Metalszene hinterlassen hat. Zehn Studioalben kann die Band ihr Eigen nennen, sowie zahlreiche große Festivalauftritte und Tourneen. Allein im letzten Jahr spielte die Band einen spektakulären Auftritt beim Masters Of Rock Festival, welcher nun auf ihrem kommenden Jubiläums-Livealbum und Blu-Ray, The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood (2004 – 2024) verewigt wurde!

Nach einer ersten Single-Auskopplung, einer Jubiläums-Liveversion des Bloodbound Klassikers The Warlock’s Trail, erschien nun ein Videoclip zu Slayer Of Kings:

Der Bloodbound Zug ist bis heute nicht zu stoppen und die Band bringt seit zwei Dekaden konsistent gute Power Metal Alben raus. Nun gilt es zu diesem besonderen, runden Geburtstag in 2024 etwas Besonderes zu tun. Und was macht mehr Sinn als ein Livealbum? Denn neben ihrer großartigen Reputation als Studioband, konnten sich Bloodbound auch als grandioser Liveact einen Namen machen. Dies wird mit The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein Jubiläums-Album, welches perfekt die Highlights ihrer Karriere und eine unbändige Liveenergie widerspiegelt. Neben der gesamten Masters Of Rock-Show, sind Auszüge eines vergangenen Japan Auftritts, sowie alle bisher erschienen Musikvideos in der Blu-Ray enthalten. Als extra Schmankerl, enthält die kommende Bloodbound Veröffentlichung ein Comic, welches vom langjährigen Wegbegleiter und Designer Péter Sallai entworfen wurde und die Entstehungsgeschichte des Bandmaskottchens Nossen behandelt. Geschmackvoll illustriert und die Geschichte passend auf die Band und ihre Songs zugeschnitten, ist dieses Werk ein absolutes Muss!

