Bloodbound: kündigen Jubiläums-Livealbum & Blu-Ray „The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood (2004 – 2024)“ an

2024 feiern Bloodbound ihr 20. Bandjubiläum. Zwanzig Jahre, in denen der schwedische Power Metal Export mehrfach bleibenden Eindruck bei Fans und in der weltweiten Metalszene hinterlassen hat. Zehn Studioalben kann die Band ihr Eigen nennen, sowie zahlreiche große Festivalauftritte und Tourneen. Allein im letzten Jahr spielte die Band einen spektakulären Auftritt beim Masters Of Rock Festival, welcher nun auf ihrem kommenden Jubiläums-Livealbum und Blu-Ray, The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood (2004 – 2024) verewigt wurde! The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood erscheint am 19. April 2024 bei AFM Records, Vorbestellungen sind ab sofort möglich über https://bloodbound.bfan.link/the-tales-of-nosferatu

Mit Songs wie Nosferatu, The Warlock’s Trail, Battle In The Sky oder neue Songs ihrer Diskografie wie Drink With The Gods, haben Bloodbound – welche 2004 von Keyboarder Fredrik Bergh und Gitarrist Tomas Olsson gegründet wurden – ihren Sound in der Musikwelt etabliert. Und dies nicht nur durch ihr Talent, sondern auch aufgrund der eigenen Zugehörigkeit zur Metalszene, die damit einhergehende Hingabe und das Verständnis was es braucht, um extrem gute Power Metal Songs schreiben zu können.

„Was für ein Ritt das war! Zehn Studioalben, Shows in über 25 Ländern und Charteinstiege in der ganzen Welt. Wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, kann ich nur sagen, wie stolz ich auf das bin, was wir geschaffen haben!“, kommentiert Fredrik Bergh. „Wir freuen uns riesig, mit dieser Veröffentlichung 20 Jahre Bloodbound zu feiern – gemeinsam mit EUCH – unseren Fans! Ohne euch sind wir nichts!“

Gestern stellte die Band eine erste Single aus The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood vor. Die Jubiläums-Liveversion des Bloodbound Klassikers, The Warlock’s Trail, ist ab sofort bei allen Digitalen Anbietern hier verfügbar https://bloodbound.bfan.link/the-warlock-s-trail

2005 erschien das erste Bloodbound Studioalbum Nosferatu, auf welchem neun weitere Werke wie Creatures Of The Dark Realm, Rise Of The Dragon Empire oder Tales From The North folgen sollten. Der Bloodbound Zug ist bis heute nicht zu stoppen und die Band bringt seit zwei Dekaden konsistent gute Power Metal Alben raus.

Nun gilt es zu diesem besonderen, runden Geburtstag in 2024 etwas Besonderes zu tun. Und was ergibt mehr Sinn als ein Livealbum? Denn neben ihrer großartigen Reputation als Studioband, konnten sich Bloodbound auch als grandioser Liveact einen Namen machen. Dies wird mit The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein Jubiläums-Album, welches perfekt die Highlights ihrer Karriere und eine unbändige Live-Energie widerspiegelt. Neben der gesamten Masters Of Rock-Show, sind Auszüge eines vergangenen Japan-Auftritts, sowie alle bisher erschienen Musikvideos in der Blu-Ray enthalten. Als extra Schmankerl, enthält die kommende Bloodbound Veröffentlichung ein Comic, welches vom langjährigen Wegbegleiter und Designer Péter Sallai entworfen wurde und die Entstehungsgeschichte des Bandmaskottchens Nossen behandelt. Geschmackvoll illustriert und die Geschichte passend auf die Band und ihre Songs zugeschnitten, ist dieses Werk ein absolutes Muss!

Feiert 20 Jahre Bloodbound, und sichert euch noch heute eure Edition von The Tales Of Nosferatu – Two Decades Of Blood auf: https://bloodbound.bfan.link/the-tales-of-nosferatu

Livealbum Tracklist:

1. Bloodtale

2. Tales From The North

3. Slayer Of Kings

4. In The Name Of Metal

5. When Fate Is Calling

6. A New Era Begins

7. Battle In The Sky

8. Drink With The Gods

9. The Warlock’s Trail

10. Moria

11. Creatures Of The Dark Realm

12. Rise Of The Dragon Empire

13. Nosferatu

Blu-Ray:

BR 01 – Bloodtale

BR 02 – Tales From The North

BR 03 – Slayer Of Kings

BR 04 – In The Name Of Metal

BR 05 – When Fate Is Calling

BR 06 – A New Era Begins

BR 07 – Battle In The Sky

BR 08 – Drink With The Gods

BR 09 – The Warlock’s Trail

BR 10 – Moria

BR 11 – Creatures Of The Dark Realm

BR 12 – Rise Of The Dragon Empire

BR 13 – Nosferatu

BR 14 – Made Of Steel

BR 15 – Bloodtale

BR 16 – Battle In The Sky

BR 17 – Dragons Are Forever

BR 18 – Rise Of The Dragon Empire

BR 19 – Tales From The North

BR 20 – Drink With The Gods

BR 21 – Creatures Of The Dark Realm

BR 22 – Rise Of The Dragon Empire

BR 23 – Battle In The Sky

BR 24 – Stormborn

BR 25 – In The Name Of Metal

Bloodbound Line-Up:

Patrik J. Selleby – Gesang

Tomas Olsson – Gitarre

Henrik Olsson – Gitarre

Anders Broman – Bass

Fredrik Bergh – Keyboard

Daniel Sjögren – Drums

Bloodbound online:

https://www.bloodbound.se

https://www.facebook.com/bloodboundmetal

https://www.instagram.com/bloodbound_metal