Bewitcher: veröffentlichen Video zu „Our Lady Of Speed“

Nachdem sie einen Großteil des Jahres 2023 pausiert haben, sind Bewitcher zurück, erwachen aus ihrem Winterschlaf und bringen ihren Black Magick Metal nach Europa und Nordamerika…

Ab nächster Woche starten Bewitcher eine ausgedehnte Tour, die sie als Headliner durch weite Teile Europas führen wird, gefolgt von ihren ersten Auftritten in Mexiko und schließlich einer US-Tour mit Uada. Zu den Festivalauftritten gehören Welcome To Hell (Eindhoven, Niederlande), Omega Fest (Berkeley, CA) und Milwaukee Metal Fest (Milwaukee, WI).

Zum Einstieg präsentieren Bewitcher stolz das offizielle Musikvideo zu Our Lady Of Speed (Regie und Schnitt: Nate Souza), das aus ihrer neuesten Veröffentlichung Deep Cuts & Shallow Graves: Ten Years Of Black Leather, Black Magic & White Hot Fucking Steel stammt. Gedreht vor einem Souled Out Publikum in der Heimatstadt, fängt Our Lady Of Speed die rohe Energie und unheilige Wut ein, die man von einer Bewitcher Performance erwarten kann:

A. Magus (bass guitar & backing vox) sagt: “Have ya missed us yet? After taking a much needed break, we’re fucking stoked to return from crypt and lay waste to the stages of Europe and North America this spring. We’ve been sharpening our knives and preparing a very special evening for those in attendance…see you all very soon.“

Manifesting Darkness – Europe 2024

26.03.24 (ES) Gasteiz / Vitoria – Urban Rock Concept

27.03.24 (ES) Santander – Rock Beer The New

28.03.24 (ES) Gijón – Sala Tizón

29.03.24 (ES) Virgo – Pub Transylvania

30.03.24 (ES) Madrid – Sala Silikona

31.03.24 (ES) Barcelona – Sala Upload

02.04.24 (FR) Balma – L’Engrenage

03.04.24 (CH) Meyrin – Undertown

04.04.24 (CH) Basel – Hirscheneck

05.04.24 (AT) Innsbruck – PMK

06.04.24 (DE) Selb – Rockclub Nordbayern

07.04.24 (DE) Karlsruhe – Alte Hackerei

09.04.24 (DE) Düsseldorf – Pitcher

10.04.24 (BE) Liège – La Zone

11.04.24 (DE) Hamburg – Bambi Galore

13.04.24 (NL) Eindhoven – Welcome To Hell Fest / Effenaar

14.04.24 (FR) Paris – Le Klub