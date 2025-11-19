Feuerschwanz: veröffentlichen spektakuläres Live-Video zum Hit „Knightclub“

Die Lords Of Fyre-Tour ist vorbei, doch Feuerschwanz haben etwas von den Shows mitgebracht. Den Hit Knightclub gibt es nun in einer Live-Version samt Video, aufgezeichnet während der Doppelheadlinertour mit Lord Of The Lost. Eine flammende Bühnen-Performance unterstreicht die Ohrwurm-Melodie, dazu sorgt das begeisterte Publikum für unvergleichliche Energie!
Knightclub ist der Titeltrack des neuesten Album Knightclub (#2 der offiziellen Deutschen Albumcharts, #1 der Top 20 Rock/Metal-Charts), das am 22. August über Napalm Records erschien. Auf dem Album – sowie den ausgewählten Neuaufnahmen in Epic Edition – stellen die Mittelalter-Helden ihre Vielseitigkeit unter Beweis: Feuerschwanz haben in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel durchgemacht und sind nach 20 Jahren Bandbestehen und mehreren Nummer-Eins-Alben erfolgreicher und gefragter denn je. Im Zuge ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2025 schaffte es die Band, ein Millionenpublikum und mediale Aufmerksamkeit weit über die Genre-Grenzen hinaus für sich zu gewinnen.
Wer nun Lust darauf hat, Feuerschwanz live zu erleben, bekommt bald die Chance: Die Band startet im März ihre Knightclub Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Support gibt es von Miracle Of Sound. Nach einem Abstecher nach Lateinamerika steht im Mai die Ladies Knight in Heidelberg an, bevor der Festivalsommer losgeht – alle Termine gibt es unten.
Feuerschwanz zum Video:„Edle Ladies, edle Lords – tretet ein in den Knightclub labet euch an diesem illustren Spektakel! Der tapfere Ritter Dag von der Spielmannsgruppe SDP gibt sich die Ehre mit uns die Bühnenbretter zu erstürmen! Darauf heben wir das Horn und schmettern ein huldvolles „DÖPDÖPDÖP“ in den Burghof.“
Feuerschwanz veröffentlichten mit Knightclub nicht nur zum ersten Mal ein Studioalbum mit englischem Titel, sondern bedienen sich auch in den Lyrics vermehrt der englischen Sprache. Die Platte ist geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Partylaune, großen Hymnen und harten Metal Riffs. Dabei schaffen sie es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.
Knightclub wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).
Feuerschwanz zum neuen Album: „Knightclub – für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarrenriffs und fröhlicher Folkinstrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!“
Knightclub Tracklisting:
- Knightclub (feat. Dag/SDP)
- Valhalla (feat. Doro Pesch)
- Gangnam Style
- Name Der Rose
- Testament
- The Tale Of Sam
- Sam The Brave
- Drunken Dragon
- Eisenfaust
- Avalon
- Tanz Der Teufel
- Lords Of Fyre (feat. Lord Of The Lost)
Feuerschwanz live 2026
Knightclub Tour, Support: Miracle Of Sound
12.03.26 DE – Saarbrücken / Garage
14.03.26 DE – Wiesbaden / Schlachthof
15.03.26 DE – Geiselwind / Eventhalle
19.03.26 DE – Hamburg / Docks
20.03.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle
21.03.26 DE – Osnabrück / Hyde Park
27.03.26 DE – Dresden / Alter Schlachthof
28.03.26 DE – Stuttgart / Wagenhallen
17.04.26 MX – Mexico-Stadt / Circo Volador
19.04.26 CO – Bogotá / Ace Of Spades
21.04.26 CL – Santiago / Teatro Cariola
23.04.26 AR – Buenos Aires / El Teatrito
Ladies Knight 2026
mit Special Guest Burning Witches
08.05.26 DE – Heidelberg / Halle 02
Festivals 2026:
09.05.26 DE – Braunschweig / Rock in Rautheim
16.05.26 DE – Rastede / MPS Rastede
24.05.26 DE – Oranienburg / Pfingst Spectaculum
18.06.26 FR – Clisson / Hellfest
20.06.26 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting
27.06.26 DE – Dischingen / Rock am Härtsfeldsee
02.06.26 ES – Viveiro / Resurrection Fest
18.07.26 CZ – Zlin / Masters Of Rock
01.08.26 DE – Bückeburg / MPS Bückeburg
04.09.26 DE – Luhmühlen / MPS Luhmühlen
Feuerschwanz sind:
Johanna – Geige, Drehleier
Hauptmann – Gesang, Akustik-Gitarre
Ben – Flöte, Dudelsack, Akustik-Gitarre, Gesang
Hans – E-Gitarre
Jarne – Bass
Rollo – Schlagzeug
Yennefer – Tanz & Performance
Hela – Tanz & Performance
