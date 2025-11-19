Feuerschwanz: veröffentlichen spektakuläres Live-Video zum Hit „Knightclub“

Die Lords Of Fyre-Tour ist vorbei, doch Feuerschwanz haben etwas von den Shows mitgebracht. Den Hit Knightclub gibt es nun in einer Live-Version samt Video, aufgezeichnet während der Doppelheadlinertour mit Lord Of The Lost. Eine flammende Bühnen-Performance unterstreicht die Ohrwurm-Melodie, dazu sorgt das begeisterte Publikum für unvergleichliche Energie!

Knightclub ist der Titeltrack des neuesten Album Knightclub (#2 der offiziellen Deutschen Albumcharts, #1 der Top 20 Rock/Metal-Charts), das am 22. August über Napalm Records erschien. Auf dem Album – sowie den ausgewählten Neuaufnahmen in Epic Edition – stellen die Mittelalter-Helden ihre Vielseitigkeit unter Beweis: Feuerschwanz haben in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel durchgemacht und sind nach 20 Jahren Bandbestehen und mehreren Nummer-Eins-Alben erfolgreicher und gefragter denn je. Im Zuge ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2025 schaffte es die Band, ein Millionenpublikum und mediale Aufmerksamkeit weit über die Genre-Grenzen hinaus für sich zu gewinnen.

Wer nun Lust darauf hat, Feuerschwanz live zu erleben, bekommt bald die Chance: Die Band startet im März ihre Knightclub Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Support gibt es von Miracle Of Sound. Nach einem Abstecher nach Lateinamerika steht im Mai die Ladies Knight in Heidelberg an, bevor der Festivalsommer losgeht – alle Termine gibt es unten.

Feuerschwanz zum Video:„Edle Ladies, edle Lords – tretet ein in den Knightclub labet euch an diesem illustren Spektakel! Der tapfere Ritter Dag von der Spielmannsgruppe SDP gibt sich die Ehre mit uns die Bühnenbretter zu erstürmen! Darauf heben wir das Horn und schmettern ein huldvolles „DÖPDÖPDÖP“ in den Burghof.“

Feuerschwanz veröffentlichten mit Knightclub nicht nur zum ersten Mal ein Studioalbum mit englischem Titel, sondern bedienen sich auch in den Lyrics vermehrt der englischen Sprache. Die Platte ist geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Partylaune, großen Hymnen und harten Metal Riffs. Dabei schaffen sie es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.

Knightclub wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).

Feuerschwanz zum neuen Album: „Knightclub – für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarrenriffs und fröhlicher Folkinstrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!“

Bestelle dir hier dein Exemplar von Knightclub – nur noch wenige Formate verfügbar!

Knightclub Tracklisting:

Knightclub (feat. Dag/SDP) Valhalla (feat. Doro Pesch) Gangnam Style Name Der Rose Testament The Tale Of Sam Sam The Brave Drunken Dragon Eisenfaust Avalon Tanz Der Teufel Lords Of Fyre (feat. Lord Of The Lost)

Feuerschwanz live 2026

Knightclub Tour, Support: Miracle Of Sound

12.03.26 DE – Saarbrücken / Garage

14.03.26 DE – Wiesbaden / Schlachthof

15.03.26 DE – Geiselwind / Eventhalle

19.03.26 DE – Hamburg / Docks

20.03.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

21.03.26 DE – Osnabrück / Hyde Park

27.03.26 DE – Dresden / Alter Schlachthof

28.03.26 DE – Stuttgart / Wagenhallen

17.04.26 MX – Mexico-Stadt / Circo Volador

19.04.26 CO – Bogotá / Ace Of Spades

21.04.26 CL – Santiago / Teatro Cariola

23.04.26 AR – Buenos Aires / El Teatrito

Ladies Knight 2026

mit Special Guest Burning Witches

08.05.26 DE – Heidelberg / Halle 02

Festivals 2026:

09.05.26 DE – Braunschweig / Rock in Rautheim

16.05.26 DE – Rastede / MPS Rastede

24.05.26 DE – Oranienburg / Pfingst Spectaculum

18.06.26 FR – Clisson / Hellfest

20.06.26 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

27.06.26 DE – Dischingen / Rock am Härtsfeldsee

02.06.26 ES – Viveiro / Resurrection Fest

18.07.26 CZ – Zlin / Masters Of Rock

01.08.26 DE – Bückeburg / MPS Bückeburg

04.09.26 DE – Luhmühlen / MPS Luhmühlen

Feuerschwanz sind:

Johanna – Geige, Drehleier

Hauptmann – Gesang, Akustik-Gitarre

Ben – Flöte, Dudelsack, Akustik-Gitarre, Gesang

Hans – E-Gitarre

Jarne – Bass

Rollo – Schlagzeug

Yennefer – Tanz & Performance

Hela – Tanz & Performance

Feuerschwanz online:

