Bloodbound: unterschreiben bei Napalm Records

Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Bloodbound die schwedische Power-Metal-Szene dominiert haben, heben sie die Dinge auf die nächste Stufe und haben einen weltweiten Vertrag mit Napalm Records unterzeichnet! Mit dieser kraftvollen Zusammenarbeit ist die Band bereit, ihren legendären Sound zu erweitern und ihre epischen Metal-Hymnen zu noch größeren Höhen zu bringen.

Gegründet im Sommer 2004, haben Bloodbound mit ihrer charakteristischen Mischung aus melodischem und schwerem Power Metal immer wieder beeindruckt und sich ihren Platz unter den Besten des Genres verdient. Mit zehn Studioalben hat die Band die Herzen der Metalheads weltweit erobert, und jede explosive Veröffentlichung spiegelt ihre Hingabe an epische Fantasiewelten wider, während sie unvergessliche Melodien kreieren und ihren Wurzeln treu bleiben.

Mit ihrem Signing bei Napalm Records arbeiten Bloodbound bereits fleißig an neuem Material und versprechen noch mehr von dem elektrisierenden, hochoktanigen Power Metal, der ihre Karriere definiert hat. Bleibt dran für weitere Updates, denn Bloodbound werden weiterhin zu neuen Höhen aufsteigen und die Metalwelt im Sturm erobern!

Bloodbound sagen über die Unterzeichnung mit Napalm Records: „We are absolutely thrilled that Bloodbound has officially signed with the mighty Napalm Records! This partnership marks a massive step forward for us, and we truly believe that Napalm has the power, passion, and reach to take Bloodbound to new heights! We can’t wait to embark on this epic journey together and unleash what’s coming next! Stay tuned—this is just the beginning!“

Senior A&R Sebastian Münch sagt über Bloodbound: „Bloodbound have been the epitome of super exciting and creative power metal for over 20 years. The energy of the Swedes is simply impressive! We are very happy that Napalm can support Bloodbound in reaching the next level!“

Bloodbound live 2025:

24.05.25 SE – Stockholm / Kollektivet Livet Bar & Scen

06.06 – 08.06.25 CZ – Pilsen / Metalfest Open Air 2025

13.06 – 14.06.25 FI – Vaasa / Lisää Löylyä Festival 2025

04.07 – 05.07.25 DE – Dietingen / Wolfweez Open Air 2025

31.07 – 02.08.25 SE – Rejmyre / Skogsröjet 2025

13.10 – 20.10.25 ES – Barca Trencada / Full Metal Holiday 2025

Bloodbound sind:

Patrik J Selleby – Gesang

Henrik Olsson – Gitarren

Tomas Olsson – Gitarren

Fredrik Bergh – Tasteninstrumente

Andreas Broman – Bass

Daniel Hansfeldt – Schlagzeug

Bloodbound online:

https://www.bloodbound.se

https://www.facebook.com/bloodboundmetal

https://www.instagram.com/bloodbound_metal