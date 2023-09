Verlosung: einmal 2 Tickets für die Stahlnacht am 23.09.2023 im Pumpwerk in Wilhelmshaven

Time For Metal und die Stahlnacht verlosen einmal 2 Tickets für die Stahlnacht am 23.09.2023 im Pumpwerk in Wilhelmshaven.

Es wird stürmisch an der Nordseeküste, wenn die Wilhelmshavener Band b.o.s.c.h. am 23.09.2023 zur Stahlnacht aufruft und zusammen mit Northerion, Run Zero und Todsünde die Bühne des Pumpwerks entert. Für die bereits siebte Auflage des beliebten Indoor-Festivals laden die Gastgeber traditionell wieder Musiker aus dem heimatlichen Hafen ein und holen sich Verstärkung aus benachbarten Gewässern ins Boot.

Datum: 23.09.2023

Ort: Pumpwerk, Wilhelmshaven

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Bands: b.o.s.c.h., Northerion, Run Zero und Todsünde

Alles Infos zur Stahlnacht findet ihr direkt hier: https://www.pumpwerk.de/programm/veranstaltungen/details-event/stahlnacht-vii

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.09.2023!

Time For Metal und die Stahlnacht wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

