Eleine: entfesseln neue Fanhymne ‚We Are Legion‘ samt Musikvideo

Den schwedischen Dark-Symphonic-Metallern Eleine liegt die Welt zu Füßen! Nicht nur, weil sie derzeit an der Seite von Kamelot erfolgreich die hiesigen Bühnen bespielen, sondern insbesondere, da sie ihre Fans heute mit Informationen rund um ihr viertes Studiowerk überraschen. Den prägnanten Titel We Shall Remain tragend, wird Eleines mit Hochspannung erwartete neue Scheibe – ihre erste „richtige“ Veröffentlichung an der Seite ihres neuen Labels Atomic Fire Records, nachdem die Zusammenarbeit im Oktober 2022 mit einer EP (Acoustic In Hell) begann – am 14. Juli 2023 erscheinen. Passend dazu hat die Band obendrein die erste digitale Single aus jenem Album entfesselt: We Are Legion, zu der auch ein Musikvideo gedreht wurde, geht dank brachialer Riffs und motivierendem Refrain direkt ins Ohr und besticht zudem mit markant kriegerischer, Eleine-typischer Atmosphäre.

„Dies ist unsere Art, unseren Fans Tribut zu zollen“, erläutert die Band. „Sie selbst gaben sich den Namen Eleine-Legion und gehen mit uns seit jeher durch dick und dünn. Wir bekommen ihre Hingabe immer wieder aufs Neue zu spüren, weshalb der Song fast schon von alleine entstand, als wir mit dem Schreiben unseres kommenden Albums, We Shall Remain, begannen. Dieser Track ist durch und durch eine Ode an unsere [Gefolgs-]Legion, schlicht ein Lied für unsere Fans: Als Erinnerung daran, dass wir alle etwas wert sind, dass man niemals aufgeben sollte und dass wir alle nicht auf uns alleine gestellt sind!“

„Let your spirit soar

We’ve conquered hell before

We have our strength in unity“

Eleine – We Are Legion (2023)

We Shall Remain Tracklist:

1. Never Forget

2. Stand By The Flame

3. We Are Legion

4. Promise Of Apocalypse

5. Blood In Their Eyes

6. Vemod

7. Through The Mist

8. Suffering

9. War Das Alles

10. We Shall Remain

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer Lieblingsstreamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um We Are Legion sofort zu erhalten: https://eleine.afr.link/weshallremainPR

We Shall Remain wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digibook

– CD-Digibook + signierte Fotokarte (limitierte Auflage; exkl. bei EMP & Sound Pollution)

– CD-Jewelcase

– 1LP im Sleeve (orange/weiß)

– digital

We Shall Remain wurde von Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg und Leadsängerin Madeleine Liljestam geschrieben und produziert, ehe Thomas „Plec“ Johansson, der den beiden bei den Aufnahmen mit Rat und Tat zur Seite stand, sich im The Panic Room Studio (Skövde, Schweden) um Mix und Mastering der Platte kümmerte. Das feurige Coverartwork des Werks wurde von Nestor Avalos sowie Madeleine Liljestam kreiert.

Nachdem sie kürzlich ihren langjährigen Livebasser Filip Stålberg als festes Bandmitglied willkommen heißen konnten, werden Eleine sich nächsten Monat zudem auf ihre allererste Nordamerikatour begeben. Zusammen mit den legendären portugiesischen Düstermetallern von Moonspell, die im Rahmen jener Reise (American Full Moon) ihr 30-jähriges Jubiläum feiern werden, wird die Truppe zwischen dem 29. April und dem 23. Mai insgesamt 23 Shows in den USA und Kanada spielen. Bei ausgewählten Terminen werden außerdem Oceans Of Slumber sowie Vintersea das Tourpaket ergänzen. Wer der Band dabei helfen möchte, die Kosten dieses anstehenden Projekts zu stemmen, kann dies über folgenden Link tun: https://gofund.me/d443993f. Eleines komplette Konzertübersicht befindet sich unten!

Eleine live:

30.01. – 03.02.2023 US Miami, FL – 70000 Tons of Metal

18.02.2023 SE Helsingborg – The Tivoli (»Acoustic In Hell«-Show)

24.02.2023 DK Albertslund – Forbrændingen (w/ Forever Still)

Awaken The World Tour 2023 – Europa (Teil 1)

W/ Kamelot, Myrath & League Of Distortion

Präsentiert von KMI Entertainment, RTN Touring & Napalm Records

12.03.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

14.03.2023 FR Lille – Le Splendid

15.03.2023 FR Paris – Élysée Montmartre

17.03.2023 DE Köln – Essigfabrik

18.03.2023 NL Den Bosch – Mainstage

19.03.2023 BE Brüssel – La Madeleine

21.03.2023 DE Hamburg – Gruenspan

22.03.2023 DK Roskilde – Gimle

24.03.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

25.03.2023 SE Göteborg – Trädgår’n

26.03.2023 SE Stockholm – Berns

27.03.2023 SE Malmö – KB

29.03.2023 FI Helsinki – Vanha Ylioppilastalo

31.03.2023 FI Tampere – Pakkahuone

01.04.2023 FI Oulu – Tapahtumakeskus Tullisali

03.04.2023 EE Tallinn – Helitehas

04.04.2023 LV Riga – Melnā Piektdiena

06.04.2023 PL Warschau – Progresja

07.04.2023 CZ Prag – MeetFactory

08.04.2023 HU Budapest – Barba Negra

American Full Moon – 30 Years Of Moonspell

W/ Moonspell, Oceans Of Slumber (29. April – 17. Mai) &

Vintersea (5. – 14. Mai)

Präsentiert von Continental Touring, Napalm Records, Atomic Fire Records,

Century Media Records, M theory & Decibel Touring

29.04.2023 US Brooklyn, NY – The Monarch

30.04.2023 US Phildadelphia, PA – Warehouse on Watts

01.05.2023 US Greensboro, NC – Hangar 1819

02.05.2023 US Atlanta, GA – The Masquerade

03.05.2023 US Orlando, FL – Conduit

05.05.2023 US Houston, TX – Scout Bar

06.05.2023 US San Antonio, TX – Paper Tiger

07.05.2023 US Dallas, TX – Trees

08.05.2023 US Santa Fe, NM – Tumberoot Brewing

09.05.2023 US Phoenix, AZ – Last Exit Live

10.05.2023 US Los Angeles, CA – 1720

11.05.2023 US San Diego, CA – Brick by Brick

12.05.2023 US San Francisco, CA – DNA Lounge

13.05.2023 US Portland, OR – Bossanova Ballroom

14.05.2023 CA Vancouver, BC – The Cobalt

16.05.2023 US Denver, CO – Oriental Theater

17.05.2023 US Lawrence, KS – Granada Theater

18.05.2023 US Joliet, IL – The Forge

19.05.2023 US Ft. Wayne, IN – Piere’s

20.05.2023 US Pittsburgh, PA – Preserving Underground

21.05.2023 CA Montréal, QC – Petit Campus

22.05.2023 CA Québec, QC – Source de la Martiniere

23.05.2023 US Boston, MA – Sonia

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Filip Stålberg – Bass

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

