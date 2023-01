Eleine: unterstützen Kamelot auf erstem Europaabschnitt ihrer »Awaken The World Tour 2023«

Kürzlich noch mit ihren Labelkollegen Sonata Arctica im Rahmen einer ausgiebigen Akustiktour durch den Kontinent gereist, werden die schwedischen Dark-Symphonic-Metaller Eleine sich bereits dieses Frühjahr an der Seite der Symphonic-Metal-Ikonen Kamelot erneut auf Tour durch Europa begeben.

„Wir freuen uns enorm, der Welt heute mitteilen zu können, dass wir gemeinsam mit unseren Freunden von Myrath und League Of Distortion Teil des ersten Europa-Abschnitts von Kamelots Awaken The World Tour 2023 sein werden. Passend dazu haben wir einige tollen Überraschungen in Planung und möchte unsere Fans hiermit dazu animieren, sich am besten direkt Karten für jene Shows zu sichern, um die Livemusikbranche zu unterstützen und sich insbesondere dieses grandiose Line-Up nicht entgehen zu lassen, denn von diesen Abenden wird man mit Sicherheit noch lange sprechen!“, so Eleines Madeleine und Rikard.

Awaken The World Tour 2023 – Europa Teil 1

w/ Kamelot, Myrath, Eleine & League Of Distortion

12.03.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

14.03.2023 FR Lille – Le Splendid

15.03.2023 FR Paris – Élysée Montmartre

17.03.2023 DE Köln – Essigfabrik

18.03.2023 NL Den Bosch – Mainstage

19.03.2023 BE Brüssel – La Madeleine

21.03.2023 DE Hamburg – Gruenspan

22.03.2023 DK Roskilde – Gimle

24.03.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

25.03.2023 SE Göteborg – Trädgår’n

26.03.2023 SE Stockholm – Berns

29.03.2023 FI Helsinki – Vanha Ylioppilastalo

31.03.2023 FI Tampere – Pakkahuone

01.04.2023 FI Oulu – Tapahtumakeskus Tullisali

03.04.2023 EE Tallinn – Helitehas

04.04.2023 LV Riga – Melnā Piektdiena

06.04.2023 PL Warschau – Progresja

07.04.2023 CZ Prag – MeetFactory

08.04.2023 HU Budapest – Barba Negra

Tickets für alle Konzerte sind bereits im Vorverkauf erhältlich!

Weitere Eleine-Livetermine:

18.02.2023 SE Helsingborg – The Tivoli (»Acoustic In Hell«-Show)

11. – 13.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

Weitere Daten werden in Kürze folgen…!

Die Band hat sich vor wenigen Tagen ins Studio begeben, um ihr viertes Studioalbum aufzunehmen, das Mitte 2023 erscheinen soll und gleichzeitig den Nachfolger ihrer Acoustic In Hell-EP, mit der sie ihren Einstand bei Atomic Fire Records feierte, darstellen wird.

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

Eleine online:

www.eleine.com

www.facebook.com/eleineofficial