Sabaton: erhalten den Preis der Swedish Skeptics Association als „Enlightener Of The Year 2022“

Nuclear Blast verkündet stolz, dass Sabaton den Enlightener Of The Year Award 2022 (Årets Folkbildare 2022) der schwedischen Skeptikerorganisation (Vetenskap och Folkbildning) erhalten haben. Damit sind Sabaton die erste Rock Band, welche diesen renommierten Preis erhält.

Der Enlightener Of The Year Award ist ein jährlicher Titel mit seinen Ursprüngen im Jahr 1987. Er wird traditionell an Akademiker, Autoren, Journalisten und Publikationen verliehen, die über sämtliche Erwartungen hinausgehen, um Menschen zu bilden und zu informieren.

Die Swedish Skeptics Association hat Sabaton gerade für ihre Fähigkeit faktische Inhalte in ihre Musik einzubinden, womit sich die Band von ihren Zeitgenossen in der Musikszene abhebt – auch durch ihre Hingabe für wahrheitsgemäße, historische Darstellung mit der Unterstützunf qualifizierter Historiker und Experten.

Der Präsident der Swedish Skeptics Association, Pontus Böckman, sagt:

“Sabaton kombinieren ihre künstlerische Arbeit mit bildenden Inhalten in einer einzigartigen Art und Weise. In einer Welt, in der wir permanent Fake News und Verschwörungstheorien ausgesetzt sind, werden faktisch recherchierte Informationen von einer Quelle veröffentlicht, von der man es nicht unbedingt erwartet – einer Heavy Metal Band.“

Fans von Sabaton wissen und schätzen die große Leidenschaft der Band für Historie und für Geschichten aus vergangenen Tagen. Ihre Mission ist es seit jeher, über die Grausamkeiten und Helden der Kriege und Konflikte zu informieren.

The Swedish Skeptics Association über die Ankündigung:

“Indem die Band transparent damit umgeht, selbst keine Historiker zu sein, sondern sich auf Experten zu verlassen, demonstrieren sie ein Bewusstsein, welches selbst Akademikern oft fehlt: Nämlich, dass sie den Grenzen ihres eigenen Wissens bewusst sind. Interviews und Berichte zeigen uns, dass Geschichte ein wissenschaftliches Feld ist, dessen Erkenntnisse sich permanent mit neuen Entdeckungen ändern können und wir müssen bereit dafür sein, unsere Annahmen mit dem Auftauchen neuer Daten zu überprüfen und anzupassen. Das ist für sämtliche Wissenschaften fundamental.“

Seit der Gründung im Jahr 1982 hat es sich The Swedish Skeptics Association zur Aufgabe gemacht, das öffentliche Bewusstsein für wissenschaftliche Methoden und Ergebnisse zu stärken. Die Organisation veröffentlicht ein vierteljährliches Magazin und koordiniert Vorlesungen zu wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Themen. 1987 lancierte die Organisation die jährlichen Preise für Enlightener Of The Year und Obscurantist (Or “Confounderer”) Of The Year. Sabaton ist stolz auf die Auszeichnung Enlightener Of The Year.

Überglücklich über die Ankündigung sagt Pär Sundström:

“Wir hatten den bestmöglichen Start ins neue Jahr. Wir lieben es, Musik zu machen, und wir haben viel Anerkennung für unsere Veröffentlichungen erhalten, doch Anerkennung für die harte Arbeit und den Aufwand zu bekommen, der in die Themen unserer Songs geht, das ist ein anderes Level. Dies ist eine andere Art der Bestätigung, welche die Welt für uns bedeutet, und es macht uns sehr emotional. Wir stecken Stunden und Stunden der Arbeit in jeden einzelnen Song und arbeiten dabei Hand in Hand mit Historikern und Akademikern, um sicher zu gehen, dass alles, was wir veröffentlichen, richtig und faktengeprüft ist. Dafür stehen wir und werden auch weiterhin dafür stehen.

Was wir erschaffen, ist nicht nur Metal. Wir kreieren lebendige Bilder der Narrative rund um die Konflikte, welche den ganzen Planeten umspannen, und wir betrachten dies von einem neutralen Standpunkt. Wir denken, dass es wichtig ist, dass diese Geschichten keinen Staub ansetzen. Wir müssen sie wieder ins Licht der Öffentlichkeit bringen, damit Menschen von vergangenen Vorfällen lernen. Wir wollen Leidenschaft für Geschichte erwecken und Neugierde unter unseren Hörern anregen. Ich möchte mich aufrichtig bei The Swedish Skeptics Association für diesen unglaublichen Ritterschlag. Es ist wahrlich eine Ehre.“

Der Enlightener Of The Year Award 2022 ist neben dem ehrenvollen Titel mit einem Preisgeld von 50.000 Schwedischen Kronen beziffert.

Über Sabaton

Mit The War To End All Wars kletterte die Band an die Spitze der internationalen Charts und sicherte sich die Nummer Eins in Deutschland, Schweden, Österreich, Polen, Ungarn und Finnland.

Dabei erzielten Sabaton in Deutschland, Finnland und Schweden die Top Position bereits das zweite Mal infolge, in Österreich, Polen und Ungarn ist es die erste Nummer Eins für die Band. Diese und weitere herausragende Resultate in anderen Märkten machten The War To End All War zum bisher erfolgreichsten Album der Schweden.

Sabaton haben die neuen Termine für den europäischen Teil ihrer Tour, bekannt als The Tour To End All Tours, sowie eine Verlängerung der The Great Sweden Tour mit 20 zusätzlichen Shows in 20 weiteren Städten Anfang 2023 bekannt gegeben. Der gesamte Tourkalender ist unten zu finden.

Den Stora Sverigeturen 2023

27.01. SE Övertorneå, Sporthallen (A-Hallen)

28.01. SE Kiruna, Arena Arctica

31.01. SE Mora, Idre Fjäll Arena

02.02. SE Visby, ICA Maxi Arena

04.02. SE Lindesberg, Lindesberg Arena

05.02. SE Uddevalla, Agnebergshallen

06.02. SE Arvika, Parkhallen Folkets Hus

09.02. SE Nyköping, Rosvalla Arena (A-Hallen)

10.02. SE Alingsås, Estrad

11.02. SE Västerås, Västerås Arena

13.02. SE Karlskrona, Brinova Arena

14.02. SE Trelleborg, Söderslättshallen

15.02. SE Vara, Sparbanken Blackbox

17.02. SE Kungsbacka, Tjolöholms Slott

18.02. SE Motala, Lokverkstan

19.02. SE Göteborg, Gothenburg Film Studios

21.02. SE Växjö, Fortnox Arena

23.02. SE Ystad, Ystad Arena

24.02. SE Eksjö, Olsbergs Aren

25.02. SE Lund, Sparbanken Skåne Arena

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets sind hier verfügbar: https://www.sabaton.net/tour/

