Dropkick Murphys: veröffentlichen Digital Expanded Edition von „This Machine Still Kills Fascists“ an 13.01.2023

Während sich die Dropkick Murphys auf ihre Headliner-Europatournee vorbereiten, die sie am 21. Januar auch in die Wembley Arena in London führt, wird die Band diesen Freitag, den 13. Januar, eine erweiterte Ausgabe ihres Albums This Machine Still Kills Fascists digital über Dummy Luck Music / [PIAS] veröffentlichen.

This Machine Still Kills Fascists (Expanded Edition) enthält drei Live-Versionen von Songs des Originalalbums und zwei alternative Songversionen. Die erweiterte Ausgabe enthält als besondere Gäste Evan Felker von den Turnpike Troubadours, Nikki Lane, Sammy Amara von den Broilers, Jaime Wyatt, Woody Guthries Enkel Cole Quest und The American Songster® Dom Flemons.

This Machine Still Kills Fascists ist anders als alles, was Dropkick Murphys bisher gemacht haben: Ein komplettes Album mit Songs, die Woody Guthries Worte zum Leben erwecken. This Machine Still Kills Fascists ist kein Tribut-Album oder eine Coversammlung, sondern eine Zusammenarbeit zwischen Dropkick Murphys und Woody Guthrie – Künstlern, die durch Zeit und Raum getrennt, aber durch eine gemeinsame Philosophie verbunden sind – um etwas völlig Neues zu schaffen.

Hier könnt ihr This Machine Still Kills Fascists (Expanded Edition) vorbestellen oder vorbestellen: https://dropkick-murphys.ffm.to/expandededition

Eine spezielle Version von Cadillac, Cadillac mit Sammy Amara von der legendären deutschen Punkband Broilers ist jetzt als erste Single und Video erhältlich. Das Video wurde von Mike Rivkees von The Rumjacks gedreht.

Ken Casey von den Dropkick Murphys erklärt: „Cadillac, Cadillac ist die Geschichte des Mannes, der an der Ecke steht und zusieht, wie der amerikanische Traum auf vier Rädern vorbeirollt. Er hat keinen, aber er weiß, dass er einen braucht…’Ich muss einen Cadillac haben‘.“

Hier könnt ihr euch die Single Cadillac, Cadillac anhören: https://dropkick-murphys.ffm.to/cadillac



This Machine Still Kills Fascists (Expanded Edition) – Tracklist:

1. Two 6’s Upside Down

2. Talking Jukebox

3. All You Fonies

4. Never Git Drunk No More (feat. Nikki Lane)

5. Ten Times More

6. The Last One (feat. Evan Felker of Turnpike Troubadours)

7. Cadillac, Cadillac

8. Waters Are A’risin

9. Where Trouble Is At

10. Dig A Hole (feat. Woody Guthrie)

Bonustracks:

11. The Last One – Live At Ryman Auditorium

12. Never Git Drunk No More (feat. Jaime Wyatt) – Live At Ryman Auditorium

13. Where Trouble Is At – Live At Ryman Auditorium

14. Cadillac, Cadillac (feat. Sammy Amara von den Broilers)

Auf der anstehenden Europatournee der Dropkick Murphys wird die Band von den Special Guests Pennywise begleitet, sowie von den Openern The Rumjacks und Jesse Ahern bei den meisten Terminen. Die Tour beginnt am 13. Januar in Belfast, Nordirland, und beinhaltet am 14. Januar eine Show in Dublin, Irland, mit den Dubliner Akustik-Rockern The Scratch. Pennywise schließen sich der Tour am 16. Januar in Newcastle, England, an und wird bis zum Ende der Tour am 18. Februar in Mannheim, Deutschland, auftreten.

Am 1. März starten Dropkick Murphys ihre alljährlichen St. Patrick’s Day-Rockshows mit The Rumjacks und Jesse Ahern, die die meisten Shows eröffnen. Pega Presents…Dropkick Murphys St. Patrick’s Day 2023 Tour gipfelt in vier Konzerten in ihrer Heimatstadt Boston, unter anderem am 16., 17. und 18. März in der neuen MGM Music Hall at Fenway und am 19. März im House Of Blues Boston. Die Dropkick Murphys werden bei allen drei Shows in der MGM Music Hall at Fenway von den Very Special Guests Turnpike Troubadours begleitet, während Nikki Lane am 16. März ebenfalls mit von der Partie ist. Die Tickets für den 17., 18. und 19. März sind bereits ausverkauft, aber für die Show am 16. März gibt es noch eine begrenzte Anzahl von Tickets, die aufgrund der großen Nachfrage der Fans hinzugefügt wurde.

Im Laufe des Jahres 2023 werden die Dropkick Murphys eine Nacht (TBA) des bei den Fans beliebten Punk Rock Bowling, das vom 26. bis 29. Mai in der Innenstadt von Las Vegas stattfindet, als Headliner spielen.

Die europäischen Tourdaten der Dropkick Murphys sind hier aufgeführt, eine vollständige Liste der Tourdaten finden ihr unter: www.DropkickMurphys.com

Jan 13 – Belfast, Northern Ireland – The Telegraph Building* – Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 14 – Dublin, Republic of Ireland – 3Arena* – The Scratch / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 16 – Newcastle, England – O2 City Hall* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 17 – Glasgow, Scotland – OVO Hydro* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 18 – Manchester, England – O2 Victoria Warehouse* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 20 – Cardiff, Wales – Motorpoint Arena Cardiff* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 21 – London, England – The SSE Arena, Wembley* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 22 – Birmingham, England – O2 Academy* – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 24 – Luxembourg – Rockhal – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 25 – Brussels, Belgium – Forest National – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 26 – Hanover, Germany – Swiss Life Hall – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 27 – Berlin, Germany – Max Schmeling Halle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 28 – Copenhagen, Denmark – Falconer Hall – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Jan 30 – Warsaw, Poland – Expo XXI – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 1 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 2 – Munich, Germany – Zenith – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 3 – Munich, Germany – Zenith – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 4 – Basel, Switzerland – St. Jakobshalle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 5 – Jesolo, Italy – PalaInvent – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 7 – Budapest, Hungary – Budapest Sport Arena – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 8 – Chemnitz, Germany – Messe Chemnitz – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 10 – Paris France – Zénith – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 11 – Paris, France – Zénith – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 12 – Nantes, France – Zénith – Pennywise / Rumjacks

Feb 14 – Dusseldorf, Germany – Mitsubishi Electric Halle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 15 – Hamburg, Germany – Sporthalle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 17 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

Feb 18 – Mannheim, Germany – Maimarkthalle – Pennywise / Rumjacks / Jesse Ahern

*Jaime Wyatt tritt auch mit den Dropkick Murphys bei ausgewählten Songs auf.

Die Bandmitglieder von Dropkick Murphys – This Machine Still Kills Fascists sind:

Ken Casey (Leadgesang)

Tim Brennan (Gitarren, Tin Whistle, Akkordeon, Klavier, Gesang)

Jeff DaRosa (Gitarren, Banjo, Mandoline, Gesang)

Matt Kelly (Schlagzeug, Perkussion und Gesang)

James Lynch (Gitarren und Gesang)

Kevin Rheault (Bass)

This Machine Still Kills Fascists (Expanded Edition) mit Special Guests und Produktions-Credits:

Cole Quest: Dobro und Hintergrundgesang bei Dig A Hole & The Last One

Dom Flemons: Harfe bei The Last One, Ten Times More & All You Fonies

Evan Felker: Gesang bei The Last One

Nikki Lane: Gesang bei Never Git Drunk No More

Sammy Amara: Gesang bei Cadillac, Cadillac

Jaime Wyatt: Gesang bei Never Git Drunk No More – Live At Ryman Auditorium

Produktion: Ted Hutt im The Church Studio, Tulsa, OK

Mixing: Ted Hutt und Ryan Mall

