Dropkick Murphys – For The People

Artist: Dropkick Murphys

Herkunft: Quincy, USA

Album: For The People

Spiellänge: 43:27 Minuten

Genre: Irish Folkpunk

Release: 04.07.2025

Label: PIAS – Play It Again Sam

Link: www.dropkickmurphys.com

Bandmitglieder:

Gesang – Ken Casey

Gitarre, Banjo – Jeff DaRosa

Bass – Kevin Rheault

Gitarre – James Lynch

Gitarre, Akkordeon – Tim Brennan

Dudelsack – Campbell Webster

Schlagzeug – Matt Kelly

Tracklist:

Who’ll Stand With Us? Longshot (feat. The Scratch) The Big Man Chesterfields And Aftershave Bury The Bones (feat. The Mary Wallopers) Kids Games Sooner Kill ‘Em First Fiending For The Lies Streetlights School Days Over (feat. Billy Bragg) The Vultures Circle High (feat. Al Barr) One Last Goodbye “Tribute To Shane” (feat. The Scratch)

Heute gibt es eine Lücke im Terminplan und ich habe endlich Zeit, mich mit den Dropkick Murphys zu beschäftigen. Die Band existiert seit Ende der 90er und sicher sind sie mir schon diverse Male auf die Ohren gekommen. Aber ich gebe zu, dass ich spontan keinen Song von ihnen nennen könnte. Es gibt einfach zu viele Bands, die gehört werden wollen. Umso schöner, dass ich nun völlig unvoreingenommen das neue Album For The People hören darf. Und ich könnte nun den Pressetext zitieren und euch erzählen, warum da die schwarze Rose auf dem Cover ist, aber was ich viel wichtiger finde, ist der Albumtitel: Für die Menschen. Für dich, für mich, für uns. Und ich bin sehr gespannt, ob und wie dieser Titel sich in den Songs wiederfindet.

Das am 4. Juli 2025 veröffentlichte Werk startet mit Who’ll Stand With Us. Und Donnerwetter, das geht mal gleich in die Vollen. Aus den Boxen überrollt einen die Wut förmlich, der Mittelfinger wird direkt und ohne Umschweife in die Wunden der Menschheit gelegt. Die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich und die immer größer klaffende Lücke ist leider auch bei uns zu spüren. Mit diesem Song wird die ganze Ungerechtigkeit herausgeschrien, gleichzeitig gibt er ein Gefühl von Aufbruch und Kampf für die arbeitende Schicht. Starker, guter Track.

Etwas leichter und lockerer startet Longshot, unterstützt von The Scratch, um in kürzester Zeit nicht weniger rotzig als sein Vorgänger daherzukommen. Mit voller Power geht es voran, es geht um geplatzte Träume, um aufstehen und nicht aufzugeben. Und es strömt einem so viel Energie entgegen, dass man aufspringen und sein Leben umkrempeln möchte. Im Promo-Material findet man die Lyrics, was ziemlich selten ist. Und das scheint nach diesen zwei Songs wie die Aufforderung dazu, sich mit den Texten auseinanderzusetzen und von vornherein klarzustellen, dass diese Band nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden will.

The Big Man donnert mit gleichem Elan weiter. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich darf etwas durchatmen und der Song kommt mit mehr Augenzwinkern daher. Vom ersten Takt an wippen die Füße und es macht einfach Spaß. Das hier auf einem Konzert geht mit Sicherheit richtig gut ab.

Und dann kommt Chesterfields And Aftershave und entschleunigt mich total. So ein schöner Song mit absoluten Gänsehaut-Parts. Noch während ich schreibe, schiebe ich die beiden letzten Titel in meine Auto-Playlist. Ich gebe zu, ich habe wohl einiges verpasst und werde mich jetzt intensiver mit dieser Band befassen.

Auch wenn die Themen schwerlastig bleiben, bin ich froh, dass der nächste Song wieder etwas lauter und rotziger daherkommt. Unterstützt wird bei Bury The Bones von The Mary Wallopers. Durch die irische Volksmusikgruppe stehen die Instrumente noch mal deutlicher im Vordergrund und der Song kommt wirklich kraftvoll daher.

Und dann geben sie bei Kids Games wieder richtig Vollgas. Der Song rauscht wie ein ICE ohne Verspätung an einem vorbei. Ich kann ihn kaum erfassen, da ist er auch schon wieder vorbei. Punkrock-typisch gehört er auch zu den kürzeren Tracks auf dem Album. Diese Abwechslung macht wirklich Spaß!

Die Hälfte ist rum und mit Sooner Kill ’Em First geht es wieder deutlich mehr in Richtung schunkelnder Irish-Folk-Punk. Grad noch fröhlich vor mich hingepfiffen schalten sie wieder ein paar Gänge nach oben und reißen mit Fiending For The Lies noch mal den Hintern von der Couch. Was für ein starker Rock’n’Roll-Punk-Irish-Rock-Song!

Streetlights folgt und holt mich bislang am wenigsten ab. Gegen all den Rotz, Punk, Spaß und Schwermut wirkt er fast zu nett, obwohl er das überhaupt nicht ist. Aber das Gesamtpaket ist so stark, dass ich hiermit grad in diesem Moment nicht viel anfangen kann.

Billy Bragg, Singer und Songwriter aus England, hat bei School Days Over mitgewirkt und gibt diesem Titel noch mal einen anderen Einschlag. Es wirkt wie eine Hymne und ein Blick in den Text zeigt mir, dass es um Bergbau und Minenarbeiter geht. Passender könnte es nicht sein.

Wenn man typisch Irish-Folk-Punk beschreiben sollte, so wäre The Vultures Circle High wohl so ein Song, der mir dazu einfallen würde. Schön, dass hier auch Al Barr dabei ist, der die Band vor einiger Zeit aus familiären Gründen verlassen hat.

Und schon erreichen wir mit One Last Goodbye “Tribute To Shane” den letzten Song. Erneut dabei sind die Irländer von The Scratch. Ein Abschied von Shane MacGowan von The Pogues, der 2023 verstorben ist. Und obwohl das Thema alles andere als leicht ist, kommt der Song fast fröhlich und trotzdem mit dem passenden Respekt daher.

Das waren sie, 12 Songs, die verschiedener nicht sein könnten und sich doch alle ähneln. Die Dropkick Murphys schreien heraus, was so viele fühlen. Sie sind rotzig, punkig, manchmal auf der Überholspur und im nächsten Moment feinfühlig und entschleunigt. Und all das ist so gut verpackt, dass überhaupt keine Langeweile aufkommt. Mich hat diese Band heute überzeugt und auch wenn nicht jeder Song mich sofort mitgerissen hat, bin ich mehr als zufrieden. Das war mal wieder ein Review, das vom Anfang bis zum Ende spannend und abwechslungsreich zu bearbeiten war. Und was ist nun mit dem Titel? Ja, das hier ist ein Album für die Menschen. Denn es sieht uns. Es ist kein Blick nach oben, zu denen, die scheinbar alles erreicht haben. Es ist ein Blick auf die „normalen“, auf die, die im Leben auch mal in die Knie gehen, die ackern und kämpfen und versuchen, irgendwie durchzukommen. Diese Energie und Kraft aus den Songs sollen Mut machen, aufzustehen und weiter für seine Rechte einzustehen, und ich finde, das tun sie auch. Die Dropkick Murphys gehen dieses Jahr noch auf Tour, ich denke, das ist eine Reise wert.