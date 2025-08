Malota: kündigen neues Album „Scapegoat“ an und veröffentlichen Album-Teaser

Die italienische Band Malota hat offiziell ihr brandneues Album Scapegoat angekündigt, das am 10. Oktober über Go Down Records veröffentlicht wird. Zur Einstimmung auf die Veröffentlichung hat die Band auch einen ersten Teaser zum Album geteilt, das ihr her ansehen könnt:

Scapegoat wird am 10. Oktober über Go Down Records veröffentlicht.

Scapegoat ist das zweite Studioalbum von Malota, dessen Titel die Vorstellung eines Opfertiers evoziert. Dieses Konzept symbolisiert die Degeneration, die unsere Welt durchdringt, das Leid, das aus Hass und Fanatismus geboren wird, sowie die tiefgreifende Angst vor Isolation. In diesem neuen Kapitel schlägt die Band einen markanten klanglichen Kurs ein. Die Rhythmen werden als bedrohlich langsam beschrieben, die Melodien dunkler und unheilvoller, und die Vocals schaffen einen rohen, viszeralen Raum, der von Schreien und Verzweiflung geprägt ist. Die rockigen Einflüsse, die in ihren früheren Arbeiten präsent waren, werden zugunsten eines metallischen, groben und monolithischen Sounds beiseitegeschoben, der durch Spannung und eine unnachgiebige, kompromisslose Kante gekennzeichnet ist.

Die Trackliste von Scapegoat findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Das auffällige Cover des Albums zeigt eine Frau, die den Betrachter direkt anblickt, ihr stiller Blick ist schwer von Urteil. Sie verkörpert all jene, die gelitten haben – und weiterhin leiden – unter Ignoranz, Grausamkeit und einer toxischen Kultur, die von einer männerdominierten Welt geprägt ist. Mit Scapegoat tauchen Malota tief in die Komplexität menschlicher Beziehungen und die allgegenwärtige Angst vor einer ungewissen Zukunft ein. Das Album reflektiert die Gewalt von Konflikten, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, und kanalisiert ein tiefes Gefühl der Unruhe und Enttäuschung über die zeitgenössische Gesellschaft.

Malota sind:

Max D’Ospina – Bass, Klavier, Didgeridoo, Gesang

Alberto Montagner – Gitarren

Massimo Battistella – Gitarren, Hintergrundgesang

Roberto „Mariuz“ Mariuzzo – Schlagzeug, Percussion, Leadgesang bei Clemency, Hintergrundgesang

Malota online:

https://www.facebook.com/malotastoned

https://www.instagram.com/malotarocksplendido/