The Lunar Effect: neues Album „Fortune’s Always Hiding“ erscheint im Oktober

Am vergangenen Freitag haben The Lunar Effect ihre erste Kostprobe aus dem kommenden Album Fortune’s Always Hiding veröffentlicht. Feed The Hand setzt den Ton für das, was kommen wird: unbequem, absichtlich und schwer mit Bedeutung. Seht euch das Video hier an:

Die Band beschreibt den Song mit den Worten: „It reaches back with one hand, grabbing a handful of early 90’s alternative nostalgia to bring a high energy groove. With the other, it drags the listener through an unravelling; guidance twisted into obedience, time eroding memory from a feeling to a realisation. There’s weight here, but it’s not theatrical. It’s cathartic and satisfyingly powerful. A quiet reckoning fed by the band’s influences, serving up a whole new dish to the table.“

The Lunar Effect imitieren nicht die Vergangenheit, sondern kanalisieren ihren Geist durch eine verzerrte, moderne Linse. Von donnernden Grooves und verschwommenen Gitarrenriffs bis hin zu intimen, zerbrochenen Vocals fangen sie das Unbehagen der modernen Welt mit einem Sound ein, der sich nicht stillhalten lässt. 2026 verspricht mehr Tourneen, mehr Evolution und kein Interesse daran, stillzustehen. Für eine Band, die nie in eine Schublade gepasst hat, bauen The Lunar Effect weiterhin ihr eigenes Universum auf – einen hypnotischen, kraftvollen Track nach dem anderen.

Fortune’s Always Hiding wird am 24. Oktober 2025 auf Svart exklusiv auf Cream/Red/Orange marmoriertem Vinyl, limitiertem Transparent Green Vinyl, Black Vinyl, CD und digitalen Plattformen erhältlich sein.

Die Trackliste zu Fortune’s Always Hiding findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

The Lunar Effect online:

https://www.facebook.com/TheLunarEffect/

https://www.instagram.com/thelunareffect/