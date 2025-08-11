Chaosbay: hinterfragen mit ihrer ersten neuen Single des Jahres das klassische Feindbild: „Enemy“

Die Berliner Progressive Metalcore Band knüpft mit der neuen Single Enemy nahtlos an die düstere Energie ihres 2024 erschienenen Albums Are You Afraid? an.

Nach einem ereignisreichen Jahr mit Album-Release, Headliner-Tour und europaweitem Support für Siamese gönnte sich die Band nur eine kurze Pause. Nun wurde Enemy auf die zunehmend größer werdende Fanschar losgelassen. Musikalisch brachial und emotional aufgeladen richtet die neue Single textlich den Blick nach innen: „Das größte Problem sitzt oft vor dem Bildschirm“ würde der IT-Experte sagen, und so verhält es sich auch mit dem Bild des Feindes. Allzu oft sind es eigene Unsicherheiten und ungelöste Spannungen bis hin zu unterdrücktem Selbsthass, die in uns die Illusion äußerer Feindbilder erzeugen. Aggression nach außen zu richten, erscheint fatalerweise naheliegender und einfacher als mit sich ins Reine zu kommen. Der wahre Feind? Oft man selbst.

Harte Metal-Riffs treffen auf sphärische Strophen und einen massiven Chorus, der sofort ins Ohr geht. Die moderne Produktion braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen – Fans von I Prevail, Architects, Erra oder BMTH werden sich sofort zuhause fühlen.

Sänger Jan Listing agiert stimmlich erneut auf höchstem Niveau: Seine Wechsel zwischen aggressivem Shouting und verletzlichen Clean-Vocals gehören zu den stärksten in der deutschen Metalcore-Szene. Wer den Beweis hören möchte, dass technische Finesse und emotionale Wucht kein Widerspruch sein müssen, sei herzlich zu Chaosbay eingeladen.

Kommende Live-Shows:

08.08.25 Open Flair Festival

10.09.25 Wien – Arena

12.09.25 Münster – Sputnik Cafe

13.09.25 Hannover – Lux

18.09.25 München – Backstage

19.09.25 Stuttgart – Club Zentral

20.09.25 Leipzig – Moritzbastei

25.09.25 Berlin – Cassiopeia

26.09.25 FFM – Nachtleben

27.09.25 Rorschach – Treppenhaus

28.09.25 Münchenstein – Rockfact

02.10.25 Hamburg – Knust

03.10.25 Kassel – Goldgrube

04.10.25 Köln – Luxor

09.10.25 Manchester – The Star & Garter

10.10.25 Bristol – Rough Trade

11.10.25 London- New Cross Inn

25.10.25 Essen – Rocken Hilft

Chaosbay Line-Up:

Jan Listing – Gesang, Gitarre

Alexander Langner – Gitarre

Matthias Heising – Bass

Patrick Bernath – Drums