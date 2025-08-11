Chaosbay: hinterfragen mit ihrer ersten neuen Single des Jahres das klassische Feindbild: „Enemy“

Die Berliner Progressive Metalcore Band knüpft mit der neuen Single Enemy nahtlos an die düstere Energie ihres 2024 erschienenen Albums Are You Afraid? an.
Nach einem ereignisreichen Jahr mit Album-Release, Headliner-Tour und europaweitem Support für Siamese gönnte sich die Band nur eine kurze Pause. Nun wurde Enemy auf die zunehmend größer werdende Fanschar losgelassen. Musikalisch brachial und emotional aufgeladen richtet die neue Single textlich den Blick nach innen: „Das größte Problem sitzt oft vor dem Bildschirm“ würde der IT-Experte sagen, und so verhält es sich auch mit dem Bild des Feindes. Allzu oft sind es eigene Unsicherheiten und ungelöste Spannungen bis hin zu unterdrücktem Selbsthass, die in uns die Illusion äußerer Feindbilder erzeugen. Aggression nach außen zu richten, erscheint fatalerweise naheliegender und einfacher als mit sich ins Reine zu kommen. Der wahre Feind? Oft man selbst.
Harte Metal-Riffs treffen auf sphärische Strophen und einen massiven Chorus, der sofort ins Ohr geht. Die moderne Produktion braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen – Fans von I Prevail, Architects, Erra oder BMTH werden sich sofort zuhause fühlen.
Sänger Jan Listing agiert stimmlich erneut auf höchstem Niveau: Seine Wechsel zwischen aggressivem Shouting und verletzlichen Clean-Vocals gehören zu den stärksten in der deutschen Metalcore-Szene. Wer den Beweis hören möchte, dass technische Finesse und emotionale Wucht kein Widerspruch sein müssen, sei herzlich zu Chaosbay eingeladen.
Kommende Live-Shows:
08.08.25 Open Flair Festival
10.09.25 Wien – Arena
12.09.25 Münster – Sputnik Cafe
13.09.25 Hannover – Lux
18.09.25 München – Backstage
19.09.25 Stuttgart – Club Zentral
20.09.25 Leipzig – Moritzbastei
25.09.25 Berlin – Cassiopeia
26.09.25 FFM – Nachtleben
27.09.25 Rorschach – Treppenhaus
28.09.25 Münchenstein – Rockfact
02.10.25 Hamburg – Knust
03.10.25 Kassel – Goldgrube
04.10.25 Köln – Luxor
09.10.25 Manchester – The Star & Garter
10.10.25 Bristol – Rough Trade
11.10.25 London- New Cross Inn
25.10.25 Essen – Rocken Hilft
Chaosbay Line-Up:
Jan Listing – Gesang, Gitarre
Alexander Langner – Gitarre
Matthias Heising – Bass
Patrick Bernath – Drums