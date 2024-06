Chaosbay: veröffentlichen neue Single „Maniac In The Mirror“

Die Berliner Alternative Metal Band Chaosbay lässt mit der neuen Single einen ebenso kompromisslosen wie eingängigen Mix von der Leine. Maniac In The Mirror klingt wie das gemeinsame Kind von Billy Talent und Architects: Brachiale Riffs und Ohrwurm-Hooks mit einer gesellschaftskritischen Message, destilliert auf die unentrinnbare Energie und das extrem griffige, festivaltaugliche Format eines zukünftigen Live-Bangers.

Wenn sich ein einziger Machthaber verrennt, kann dies die gesamte Menschheit ins Unglück stürzen. Chaosbay schauen in Maniac In The Mirror neben dem politischen Aspekt auf den Menschen im Unmenschen: Wie tickt jemand, der als Diktator täglich unfassbare Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten nicht nur zulässt, sondern initiiert? Und wie kann es sein, dass ein solcher Mensch überhaupt noch sein eigenes Spiegelbild ertragen kann?

Seht euch das Video zur neuen Single hier an:

Sänger und Produzent Jan Listing über das Anliegen der neuen Veröffentlichung: „Eine der wichtigsten Messages, die sich leider seit unserem letzten Album nicht geändert hat: Stop war, stop violence! Jegliche Form von Gewalt, Kriegstreiberei und Fremdenfeindlichkeit verachten wir. Dass dieses Album ein What Is War 2.0 braucht, ist schade. Aber wenn dieser Song voller Freude bei den kommenden Shows gefeiert wird, ist das ein Zeichen dafür, dass wir als Gemeinschaft mit mehr positiver Energie und Zusammenhalt all der Negativität trotzen können.“ What Is War ist die bislang erfolgreichste Single der Band und auf dem Vorgängeralbum 2222 zu finden.

Zeitgleich mit der vierten Single eröffnen Chaosbay auch die Pre-Order für ihr neues Album Are You Afraid?, das am 13. September über Circular Wave erscheint. HIER kann man es vorbestellen.

Das neue Album ist der Nachfolger des Konzeptalbums 2222, das mittlerweile über vier Millionen Streams verzeichnet. Auf den elf Songs von Are You Afraid? setzt sich die Band mit den vielen Herausforderungen unserer modernen Welt auseinander und welche Gefühle diese in den Menschen auslösen. Mit der Chaosbay-eigenen Magie spannen sie einen vielfältigen Bogen von sehr konkreten dysfunktionalen Zuständen bis hin zu diffusen, allgemeinen Ängsten, die insbesondere der nachwachsenden Generation im Nacken sitzen. Are You Afraid? zeigt uns die nächste Evolutionsstufe des ebenso harten wie melodiösen Chaosbay-Kaleidoskops, mal frontal und direkt, mal mehr proggig-virtuos und atmosphärisch.

Mit Of Virtue, We Are Pigs und Awake At Last lädt sich das Berliner Quartett dabei insgesamt drei Gäste auf ihr neues Album ein.

Chaosbay auf Tour 2024:

05.07. Berlin | Hole (supporting Erra)

13.07. Neukirchen-Vluyn | Dong Open Air

02.08. Fischbachtal | Nonstock Festival

03.08. München | Free & Easy Festival

12.09. Mannheim | 7er

14.09. Karlsruhe | Stadtmitte

15.09. Wiesbaden | Kleiner Schlachthof

19.09. Osnabrück | Bastard Club

20.09. Kassel | Goldgrube

21.09. Weimar | Kasseturm

27.09. Solothurn | Kofmehl Raumbar

28.09. Winterthur | Gaswerk Foyer

04.10. Namur (BE) | Le Belvedere

05.10. Köln | Euroblast Festival

24.10. Hannover | LUX

07.11. Mühlheim | Wohnzimmer

08.11. Münster | Rare Guitar

09.11. Waiblingen | Schwanen