Chaosbay: veröffentlichen neue Single „Don’t Kill Me“ feat. Of Virtue

Die Berliner Progressive Metalcore Band knüpft mit ihrer neuen Single Don’t Kill Me nahtlos an den jetzt schon sehr erfolgreichen Vorgänger Maniac In The Mirror an: Der für alle mächtigen Moralbefreiten dieser Welt stellvertretende Potentat ist mittlerweile auf dem absteigenden Ast und in der Gunst der Öffentlichkeit rapide gesunken. Die unbestrittene Alpha-Stellung ist dahin, und nachdem der einst alles überstrahlende Machthaber nun angreifbar und verletzlich ist, hofft er nur noch, nicht von der Sonne, in der er zuvor gebadet hat, verbrannt zu werden.

Die Fusion der typischen Chaosbay-DNA mit den brachial-breiten Shouts und Gesängen von Tyler Ennis von Of Virtue ergeben eine neue, temporeiche Variante der einzigartigen Mixtur aus progressivem Alternative Metal und Metalcore.

Chaosbay über die neue Veröffentlichung:

„Ja, dieser Song ist einer unserer bisher kompliziertesten. Es wird sicherlich eine schöne Herausforderung sein, ihn live zu performen. Aber wir lieben diese Challenge. Tyler von Of Virtue macht mit seiner unglaublichen Energie den Song nochmal ein gutes Stück größer und internationaler. Mit ihm haben wir unser bisher größtes Feature und sind unfassbar geehrt, ihn an Bord zu haben.“

Die neue Single ist ein weiterer Meilenstein hinführend zur Veröffentlichung des neuen Chaosbay Albums Are You Afraid? am 13. September. Hier könnt ihr mehr darüber erfahren: