Royal Republic: veröffentlichen neue Single „I’m So Excited“

Schwedens feinste Lieferanten von hochoktanigem Rock’n’Roll, Royal Republic drehen das glitzernde Chaos mit ihrer brandneuen Single I’m So Excited noch weiter auf: mit einer ausgelassenen Neuinterpretation des ikonischen Hits der Pointer Sisters. Seht euch das Video hier an:

I’m So Excited könnt ihr hier streamen: https://found.ee/royalrepublic_imsoexcited

Dieses schillernde Cover ist das zweite Kapitel in der Blastbeaters-Saga – einer vierteiligen musikalischen Reise, in der sich Royal Republic in Corpsepaint und Nieten hüllen und sich in The Blastbeaters verwandeln – eine fiktive Black-Metal-Band mit einem heruntergekommenen Volvo 140 und dem festen Ziel der Weltherrschaft… ob die Welt das will oder nicht.

I’m So Excited folgt direkt auf das explosive Cover von Venus (im Original von Shocking Blue), mit dem die Blastbeaters-Reihe fulminant – und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie – eröffnet wurde. Doch wer dachte, das sei schon wild gewesen, sollte sich anschnallen: dieses nächste Kapitel verspricht noch mehr Glanz, Glitzer, Saxofon-Soli und eine hemmungslose Energie, wie sie nur Royal Republic entfesseln können.

Es lebe Glitzer. Es lebe Saxofon. Es lebe Satan.