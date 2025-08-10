Trivium: kündigen „Struck Dead“-EP für den 31.10.2025 an

Die Grammy-nominierten Trivium – Sänger/Gitarrist Matthew K. Heafy, Gitarrist Corey Beaulieu, Bassist Paolo Gregoletto und Schlagzeuger Alex Bent – freuen sich, die Veröffentlichung ihrer neuen EP Struck Dead mit drei Songs bekannt zu geben. Sie erscheint am 31. Oktober über ihr langjähriges Label Roadrunner Records.

Auch wenn es nur drei Songs sind, hat die EP in typischer Trivium-Manier dank meisterhafter Riffs und zweistimmigem Gesang, für den die Band seit fast drei Jahrzehnten bekannt ist, jede Menge Power zu bieten! Sie wurde von Trivium produziert und mit Mark Lewis in den Hangar Studios der Band in Orlando, Florida, aufgenommen. Gemischt und gemastert wurde sie von Josh Wilbur.

Nun veröffentlichte die Band auch das Video zur ersten Single Bury Me With My Screams. Der Song wurde erstmals in Heafys Show Chaos Hour auf Sirius XM Liquid Metal vorgestellt.

„2023 war für uns der Moment gekommen, das nächste Level anzugehen – unser Hangar Space, den wir vor einiger Zeit gekauft hatten, sollte endlich zum vollwertigen Studio ausgebaut werden“, erzählt Paolo Gregoletto. „Über Mark Lewis kam der Kontakt zu Designer Roger D’Arcy zustande – und dann ging’s los: ein kompletter Umbau, der sich über ein ganzes Jahr ziehen sollte. Während die Bauarbeiten liefen, steckten wir gleichzeitig mitten in den Proben zur Poisoned Ascendancy Tour, mit der wir das 20-jährige Jubiläum von Ascendancy gefeiert haben. Ursprünglich wollten wir nur einen einzigen Song zur Tour rausbringen – doch während wir auf die Fertigstellung des Studios gewartet haben, flossen ständig neue Ideen. Aus einem Track wurden zwei … dann drei.“

Struck Dead EP Tracklist:

1. Bury Me With My Screams

2. Struck Dead (Pain Is Easier To Remember)

3. Six Walls Surround Me

Über Trivium:

Mit ihrem hochgelobten zehnten Studioalbum In The Court Of The Dragon haben Trivium 2021 erneut ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt. Die Scheibe und die Band selbst wurden nicht nur in der Metal-Community abgefeiert, sondern auch von großen Medien wie The New York Times, NPR, Forbes, Billboard, TechCrunch, Kotaku sowie Szenegrößen wie Guitar World, Revolver, Alternative Press und vielen mehr ins Rampenlicht gerückt.

Der internationale Durchbruch gelang den US-Metallern mit dem mittlerweile als Klassiker geltenden Album Ascendancy im Jahr 2005. Die Platte wurde von KERRANG! zum „Album des Jahres“ gekürt, erreichte Goldstatus im Vereinigten Königreich und knackte weltweit die 500.000er-Marke. Das britische Metal Hammer listete Ascendancy in den Top 15 der „100 besten Metal-Alben des 21. Jahrhunderts“.

Es folgte ein Triumphzug durch die Charts: Sechs Alben in Folge landeten in den Top 25 der Billboard 200, fünf davon direkt in die Top 3 der Hard Rock Albums-Charts – gekrönt vom Meilenstein The Sin And The Sentence (2017), mit dem Trivium die Marke von über 250 Millionen Streams durchbrachen. Der Song Betrayer wurde sogar für den GRAMMY® Award in der Kategorie „Best Metal Performance“ nominiert.

Die internationale Fachpresse – darunter Decibel, Loudwire, Ultimate Guitar, MetalSucks und Metal Hammer – überbot sich mit Lobeshymnen: „Trivium sind schlichtweg eine der besten modernen Metalbands unserer Zeit.“

Auch das 2020er-Album What The Dead Men Say, produziert von Trivium gemeinsam mit Josh Wilbur, landete direkt auf #35 der Billboard Top 200, #2 der Top Current Albums Charts sowie #3 der Hard Rock und Top Rock Charts.

Live haben sich Trivium in die oberste Liga des Metals gespielt: Touren mit Metallica, Black Sabbath und Iron Maiden, Auftritte auf den Main Stages von Download, Bloodstock, Knotfest und vielen weiteren Festival-Giganten – die Band ist längst fester Bestandteil der internationalen Metal-Elite.