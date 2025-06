Trivium: kündigt exklusive Clubshow am 10.08.2025 im Batschkapp in Frankfurt an

Die US-amerikanische Metalband Trivium kommt am Sonntag, den 10.08.2025, für eine exklusive Clubshow in die Frankfurter Batschkapp. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Einlass ist bereits ab 19:00 Uhr. Trivium, 1999 in Orlando (Florida) gegründet, zählen zu den erfolgreichsten Metal-Bands der USA. Mit ihrem charakteristischen Mix aus Heavy Metal, Thrash, Progressive und Metalcore haben sie sich weltweit eine treue Fangemeinde erspielt. Alben wie In Waves und What the Dead Men Say erreichten in Deutschland Top-Platzierungen in den Charts – letzteres schaffte es sogar auf Platz 4.

Als Support-Act ist die britische Band Defects angekündigt. Die Show wird von Live Nation und Ticketmaster präsentiert. Der Vorverkauf für die Tickets startete am 21.05.2025 um 10 Uhr. Tickets sind über die üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich und kosten rund 50,35 Euro, zuzüglich Gebühren. Aufgrund der begrenzten Kapazität der Batschkapp – der Club bietet Platz für rund 700 bis 1.500 Gäste – ist mit einer schnellen Ausverkauf der Tickets zu rechnen.

Die Batschkapp gilt seit Jahrzehnten als eine der bedeutendsten Adressen für Rock- und Alternativkonzerte in Frankfurt. Die Location befindet sich seit 2013 in der Gwinnerstraße in Frankfurt-Seckbach und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, unter anderem mit den U-Bahn-Linien U4 und U7.

Für Metal-Fans in der Region ist dieses Konzert ein absolutes Highlight. Eine intime Clubshow von Trivium ist eine Seltenheit – und verspricht ein unvergessliches Live-Erlebnis in direkter Nähe zur Band.