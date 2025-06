Static-X: bringen den Nu-Metal-Sommer am 05.08.2025 nach Wien

Am Dienstag, den 05.08.2025, wird es in der Simm City in Wien laut, düster und nostalgisch: Die US-Industrial-Metal-Legende Static-X macht im Rahmen ihrer European Tour 2025 Halt in der österreichischen Hauptstadt – und bringt starke Unterstützung mit!

Gemeinsam mit Dope und Wednesday 13 erwartet euch ein explosiver Konzertabend, der das Beste aus Nu-Metal, Alternative, Metal und Horrorpunk vereint. Ein Muss für alle Fans der frühen 2000er!

Location: SiMM City, Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Tickets: ab € 48,10 im Vorverkauf über oeticket.com