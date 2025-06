Far Beyond: veröffentlicht neue Single/Video „Eye For An Eye“

Far Beyond ist eine kraftvolle fünfköpfige Band, die 2022 aus Gent, Belgien, hervorgegangen ist. Diese Freunde begannen ihre musikalische Reise bereits in der Jugend, indem sie schwere Metal-Akkorde thrashend spielten und einen elektrisierenden Sound kreierten. Ihre Musik ist eine dynamische Fusion aus eingängigen, treibenden Gitarrenriffs, alternativen melodischen Interludes und kraftvollen, manchmal jazzigen Schlagzeugbeats, alles gekrönt von hochoktanischen, furchtlosen Vocals.

In nur einem phänomenalen Jahr haben Far Beyond Wellen in der Metalszene geschlagen. Ihr Debütalbum The Moment Of Creation erschien am 1. September 2023 und ist ein Zeugnis ihrer rohen Energie und musikalischen Fähigkeiten. Sie haben bereits die Bühne mit Schwergewichten wie Galactic Empire, Poseydon, Final Coil, Inherited, Stung und Our Common Sense geteilt.

Bereitet euch darauf vor, von dem einzigartigen Sound und der unermüdlichen Energie von Far Beyond überwältigt zu werden. Diese Band ist auf einem kometenartigen Aufstieg, und ihr wollt keinen Beat verpassen!

Seht euch hier das Video zu Eye For An Eye an:

Für Eye For An Eye hat Far Beyond mit Alexander van der Wallen zusammengearbeitet, um ein kraftvolles Musikvideo zu erstellen. Der Clip folgt einem Protagonisten, der in einem scheinbar hoffnungslosen Kampf gefangen ist. Gerade als die Niederlage unvermeidlich erscheint, entfacht eine Welle innerer Stärke seinen Geist neu. Angetrieben von neuem Entschluss erhebt er sich, wendet das Blatt und geht letztendlich siegreich hervor.

Far Beyond online:

https://www.facebook.com/farbeyondtheband

https://www.instagram.com/far_beyond_the_official_band/