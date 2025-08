Exhorder: sind diesen Sommer bis Mitte August auf Tour

Die Pioniere des Thrash-/Groove-Metal, Exhorder, werden diesen Sommer durch Europa touren. Bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und ihren grundlegenden Einfluss auf den Groove Metal, wird die Band ihre explosive Energie und ihren unermüdlichen Sound zu den Fans in Europa bringen. Die Tour folgt auf ihr von der Kritik gefeiertes Album Defectum Omnium aus dem Jahr 2024, das als beeindruckende Rückkehr zu ihren Wurzeln gefeiert wird und klassische Aggression mit modernem Gewicht verbindet. Mit dem Gründungs-Sänger Kyle Thomas im Line-up setzt die Band weiterhin neue Maßstäbe, während sie ihr Erbe als eine der schwersten Exporte aus New Orleans ehrt.

Kyle Thomas äußerte sich dazu: „We’re looking forward to our first festival season with Pat O’Brien in tow! We will also play some headlining club dates, so let’s hang out! Apologies to the Duisburg fans, as the show on August 6 has been moved to Bochum at Die Trompete. We hope to see as many of you good folks as possible.“

Exhorder – Summer Tour 2025

04-Aug DE – Stuttgart, Schwarzer Keiler

06-Aug DE – Bochum, Die Trompete

07-Aug BR – Kortrijk, Alcatraz

08-Aug DE – Burdlengenfeld, Vaz

09-Aug CZ – Jaromer, Brutal Assault

10-Aug DE – Munich, Backstage

12-Aug HU – Budapest, Barba Negra

13-Aug AT – Vienna, Viper Room

14-Aug CH – Lucerne, Sedel

15-Aug DE – Weinheim, Cafe Central

17-Aug FR – Carhaix, Motocultor

