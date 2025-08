ODC: noch in diesem Jahr erscheint das mit Spannung erwartete Debütalbum „Twisted Love“

ODC ist weit mehr als nur eine Band – sie ist der Soundtrack einer hybriden Generation. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus brachialer Energie, eleganter Ästhetik und modernen Einflüssen definiert ODC den Begriff Alternative Metal neu. Ihr Klang ist ein kraftvoller Schlag ins Gesicht, gleichzeitig eine Einladung zur Selbstreflexion und ein Aufschrei nach Sinn in einer zerrissenen Welt.

Gegründet wurde ODC in Paris von der charismatischen Sängerin Celia Do, deren Name auch als Namensgeber für das Projekt dient. Gemeinsam mit einem gleichgesinnten Komponisten erschuf sie eine musikalische Plattform, die sich über Genregrenzen hinwegsetzt – kompromisslos modern, mutig und ausdrucksstark. ODC kombiniert harte Gitarrenriffs, eingängige Melodien und elektronische Texturen zu einem Sound, der nicht in Schubladen passt – sondern eine ganz eigene aufmacht.

Inspiriert von Größen wie Devin Townsend, Breaking Benjamin, Linkin Park oder Bring Me The Horizon, klingt ODC gleichzeitig vertraut und vollkommen neu. Ihre Songs sind moderne Mantras über Freiheit, Fall und Widerstandskraft – Musik, die tief trifft und lange nachhallt. Es ist ein ständiger Tanz zwischen Explosion und Introspektion.

Nach ihrem vielbeachteten Debüt-EP Ending the Boredom (2019) und einer Serie genreübergreifender Singles zwischen 2020 und 2023, geht ODC 2024 den nächsten großen Schritt: Die Produktion ihres ersten Studioalbums, aufgenommen in Nashville mit Kellen McGregor (Memphis May Fire) als Produzent.

2025 erscheint das mit Spannung erwartete Debütalbum Twisted Love – ein Meilenstein für die Band und der offizielle Startschuss in eine neue Ära. Mit einem frischen Plattenvertrag bei Frontiers Label Group unter deren neuem Metal-Label BLKIIBLK Records sind ODC bereit, die internationale Bühne zu erobern.