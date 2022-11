Bloodbound: ab März 2023 auf Europatour

Irgendwann muss es ja mal wieder normal werden! Diese Worte leiteten die Ankündigung vor zwei Jahren ein: Im März 2022 würde die schwedische Power Metal-Force von Bloodbound auf Tour gehen. 13 Shows in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Belgien waren bestätigt.

Im Mai 2021 veröffentlichte die Band ihr neuntes Studioalbum Creatures Of The Dark Realm. Die Schweden verschoben The Tour Of The Dark Realm um ein Jahr auf März 2023. Das Package bleibt gleicht: Mit im Gepäck werden sie neben ihren Label-Kollegen von Arion die beiden Newcomer Northtale und Tungsten haben.

Alle Spielorte bleiben unverändert mit Ausnahme des Termins in Holland. Die Tour hält nun in Enschede im Metropol am 11.03.2023.

Bloodbound – Tour Of The Dark Realm 2023

+ Arion + Northtale + Tungsten

28.02.2023 (DE) Berlin Hole 44 – Tickets

01.03.2023 (DE) München Backstage Halle – Tickets

02.03.2023 (CH) Wetzikon Hall of Fame – Tickets

03.03.2023 (FR) Colmar Le Grillen – Tickets

04.03.2023 (BE) Vorselaar De Dreef – Tickets

05.03.2023 (DE) Nürnberg Hirsch – Tickets

06.03.2023 (DE) Mannheim 7er Club – Tickets

07.03.2023 (DE) Aschaffenburg Colos-Saal – Tickets

08.03.2023 (DE) Hamburg Bahnhof Pauli – Tickets

09.03.2023 (DE) Siegburg Kubana – Tickets

10.03.2023 (DE) Essen Turock – Tickets

11.03.2023 (NL) Enschede Metropool – Tickets

12.03.2023 (DE) Kassel Goldgrube – Tickets

Bloodbound sind bereits seit ihren letzten drei Alben nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Mit ihrem aktuellen Release schafften sie es auch in Deutschland bis auf Platz 24. Die Band ist in der Szene längst zur festen Institution geworden und repräsentiert die neue Generation des Power Metal.

„Wir haben uns monatelang auf diese Tour gefreut! Wir waren bis zur letzten Minute voller Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden“, so die Band. „Wir hatten uns die Situation in den Wochen aber natürlich genau angesehen. Wir waren die ganze Zeit mit den Veranstaltern in Kontakt. In den meisten Ländern, in denen wir spielen werden, herrschten noch immer einige Restriktionen, was Konzert angeht. Wir hatten die schwere Entscheidung treffen müssen, die Tour zu verschieben. Zu sagen, dass dies ein Wermutstropfen ist, wäre die Untertreibung des Jahres. Die gute Nachricht ist: Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir es geschafft haben das Paket so beizubehalten, wie es ist, und wir freuen uns nun noch mehr darauf, mit unseren Freunden Arion, Northtale und Tungsten auf Tour zu gehen. Bleibt gesund und wir sehen uns im März 2023!“

https://www.facebook.com/bloodboundmetal

https://www.instagram.com/bloodbound_official

Dem Publikum bereits ein fester Begriff sein dürften Arion. Die Finnen, die sich 2011 gründeten, konnten bereits mit ihrer Debüt-EP und ihrem 2014 veröffentlichten ersten Album Last Of Us für Furore sorgen. Ihr aktuelles Studioalbum Vultures Die Alone erschien im April 2021 und enterte die finnischen Charts auf Platz 17. Die Band war im Rahmen der letzten Battle Beast-Tour als Special Guest mit von der Partie und konnte Abend für Abend abräumen. „Es dauert nicht lange, bis Arion auch den letzten Anwesenden in der Tasche hat“ titulierte das Magazin powermetal.de – und die Kollegen von metal.de äußerten sich in ihrer Livekritik ähnlich positiv: „Mit ihrer Bühnenpräsenz – bei der Sänger Lassi Vääränen eindeutig die Nase vorn hat – gewinnen Arion das Publikum schnell für sich..“

https://www.facebook.com/OfficialArion

https://www.instagram.com/arionofficial

Die schwedisch/amerikanische/brasilianische Power Metal-Supergroup Northtale ist die Band des brasilianisch-amerikanischen Gitarristen Bill Hudson. Bill spielt aktuell bei Doround David Vincents I Am Morbid, und hat in der Vergangenheit bei U.D.O., Trans-Siberian Orchestra, Jon Olivas Pain gespielt. Bill Hudson gilt als außerordentlich exzellenter Gitarrist. „Mit Northtale wollte ich genau die Band gründen, die ich mit 16 nicht gründen konnte“, sagt er. 2017 verwirklichte er diesen Traum, der musikalisch eine Reminiszenz an die späten 80er und frühen 90er und so etwas wie frühes Helloween oder Stratovarius ist. „Heute macht kaum noch jemand diese Art von Musik“, sagt der leidenschaftliche Songwriter.

https://www.facebook.com/NorthtaleOfficial

https://www.instagram.com/northtaleofficial/

Tungsten wurden 2016 gegründet, als Ex-Hammerfall-Schlagzeuger Anders Johansson seine Söhne Nick und Karl Johansson fragte, ob sie Interesse hätten mit ihm eine brandneue Band zu gründen. Tungsten selbst beschreiben ihre Musik als „melodischen, industriellen Power Metal mit Anklängen an nordische Volksmusik“. Tungsten traten auf Festivals in Schweden wie Skogsröjet und Sabaton Open Air auf und Tausende von Metalheads sahen diese Shows. Tungsten haben sich als erstklassiger Live-Act mit viel Energie und mitsingfreundlichen Songs erwiesen.

https://www.tungstenofficial.net/

https://www.facebook.com/tungstenband