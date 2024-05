Arion: stellen brandneue Single „Wildfire“ online

Bereits Anfang des Jahres präsentierten uns die finnischen Melodic Metal Senkrechtstarter von Arion eine Single-Auskopplung zu Wings Of Twilight, feat. Melissa Bonny von Ad Infinitum, nun hat die Band einen weiteren neuen Song online gestellt!

Nachdem sie schon als Teenager beim finnischen Eurovision-Vorentscheid antraten und mittlerweile drei von Presse und Fans gefeierte Alben veröffentlicht haben, scheinen Arion in den Startlöchern eines neuen Longplayers zu stehen, der in hoffentlich nicht allzu weit-entfernter Zukunft bei AFM Records veröffentlicht wird.

Ihr neuester Track, Wildfire, wurde von Gitarrist Iivo Kaipainen geschrieben, und von Matias Kupiainen (Stratovarius) produziert. Der Song läuft ab sofort bei allen digitalen Streaming-Anbietern über: https://arion.bfan.link/wildfire

livo sagt uns über die neue Single: „Wildfire: Der erste Song, den ich für das neue Album geschrieben habe, ist auch einer meiner Favoriten auf der neuen Platte. Das erschreckend ansteckende Hauptriff mit einem ebenso eingängigen Refrain, machen ihn zu dem Song, der so Metal ist wie Metal nur sein kann. Der Track feierte sein Live-Debüt auf der 70.000-Tonnen-Metal-Kreuzfahrt und erwies sich als genau der lustigste und verrückteste Live-Song, den wir uns vorstellen können!“

Das aktuelle Arion Video zu ihrer letzten Single Wings Of Twilight seht ihr noch mal hier:

Arion stechen seit ihren frühen Anfängen in 2011 durch eine unglaubliche Musikalität und ihr Songwriting-Handwerk heraus. Nach ihrem Durchbruch veröffentlichten sie drei Studioalben, die beeindruckende Streaming-Zahlen erreichten und tourten mit Bands wie Dream Theater, Gloryhammer, Battle Beast oder Sonata Arctica. Ihre neuesten Single-Auskopplungen läuten ein neues Kapitel in der beeindruckenden Geschichte von Arion ein, es bleibt also spannend wann es hier weitere musikalische Neuigkeiten und Album Details geben wird!

Arion live:

07.06.2024 (NL) Into The Grace Festival, Leeuwarden

14.06.2024 (PT) BelaVista Open Air 2024, São Pedro do Sul

17.08.2024 (CZ) Rock Castle Festival, Moravský Krumlov

Arion sind:

Lassi Vääränen – Vocals

Iivo Kaipainen – Gitarre

Arttu Vauhkonen – Keyboard

Georgi Velinov – Bass

Topias Kupianen – Drums

Arion online:

https://arion.fi

https://www.facebook.com/OfficialArion

https://www.instagram.com/arion_band_official