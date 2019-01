Delta Metal Meeting am 13.04.2019 im MS Connexion Complex (Vorbericht)

„Delta Metal Meeting am 13.04.2019 im MS Connexion Complex (Vorbericht)“

Festivalname: Delta Metal Meeting 2019

Bands: Battle Beast, Vicious Rumors, Double Crush, RAM, Arion, Air Raid



Ort: Mannheim

Datum: 13.04.2019

Kosten: 44 Euro VVK

Genres: Heavy Metal; Power Metal

Tickets: https://www.viersaitenagentur.de/hardticket-shop/



Link: https://www.deltametalmeeting.de/

Bereits im vergangenen Jahr berichteten wir kurz über dieses überaus interessante Event:

„Rock- und Metalevents haben in Mannheim Tradition. In den 80ern tat sich die Metropole als erster Austragungsort des Monsters Of Rock hervor, der ersten Rock-Großveranstaltung seiner Art auf deutschem Boden.

Der Zeitgeist hat sich seitdem verändert: Während sich die großen Massenveranstaltungen mit unnahbaren Riesenstars zunehmend nicht mehr ganz so leicht tun, präferiert insbesondere die Metalszene zunehmend familiäre Atmosphäre und Klasse statt Masse in der Bandauswahl.

Als vor einigen Wochen das Delta Metal Meeting im Mannheimer MS Connexion Complex seine Premiere feierte, waren es genau diese beiden Attribute, die von Anfang an im Fokus standen: Unter der Prämisse „weniger ist mehr“ tat sich im April eine neue Generation an Festivals hervor, die es quasi auf den Punkt bringt – und die entsprechend bereits mit ihrem Debüt einen großen Erfolg feiern konnte. Mehr als zwei Drittel der Tickets waren abverkauft.

Anstatt 120 Bands auf fünf Bühnen, einem unübersichtlichen Gelände mit vielem, was man eigentlich gar nicht braucht, mit Stress und dem Gefühl, für viel Geld auch nicht mehr erlebt zu haben, konzentriert sich das Delta Metal Meeting lieber aufs Wesentliche: eine Bühne, eine sorgfältige Auswahl an Bands, ein familiäres Gelände, einen hochwertigen Metal-Markt mit hochkarätiger CD-Börse, einer qualitativ anspruchsvolleren Food Area und genügend Platz für Chill Out.

Beim Delta Metal Meeting steht eine feine Auswahl an qualitativ sehenswerten Bands im Fokus. Ein entspanntes Event sowohl für Szenekenner und Sammler, die sich auf dem Metal-Markt garantiert die eine oder andere Rarität sichern können, als auch für Rockfans, die es gerne etwas stressfreier angehen möchten.“ (Text Carsten B.)

Nun stehen die Bands fest und wir können das Line-Up manifestieren.

Schauen wir einmal genauer hin, erweisen sich Battle Beast als Headliner. Die finnische Kapelle existiert seit 2008 und glänzt mit harten Heavy Metal Einflüssen. Dicht gefolgt von Vicious Rumors welche mit ihrer Power Metal Show das Publikum anheizen werden. Double Crush, RAM, Arion und Air Raid sind ebenfalls mit von der Partie.

Wer sich dieses Event nicht entgehen lassen möchte, sollte Mitte April das Datum dick im Kalender eintragen!

Viel Spaß wünscht Time For Metal!

