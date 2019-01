Slipknot Tour 2019 am 17.-18.06.2019 in Leipzig und Hannover (Vorbericht)

Eventname: Slipknot Tour 2019

Band: Slipknot



Ort: u.A. Leipzig und Hannover

Datum: 17.-18.06.2019 (Deutschland)

Genres: Nu Metal Alternative

Slipknot gehen in diesem Jahr auf Tour! Und das sogar mit einer Doppelshow in Deutschland. Hoch im Kurs stehen daher Leipzig und Hannover. Unter anderem kann man sie außerdem bei Rock Im Park und Rock Am Ring sehen.

Der einzige Nachteil ist, dass die Tickets bereits ausverkauft sind. Somit haben Fans und Anhänger lediglich die Chance die großen Festivals zu besuchen oder sich unter der Hand Tickets verhandeln zu lassen.

Schaut man sich den Werdegang von Slipknot einmal genauer an, wird schnell klar, dass die Band sich in nichts nachsteht. Kaum eine Band hat es geschafft, mit ihrer provokativen Art an der Spitze des Banduniversums mitzuschwimmen. Mit über 20 Jahren Banderfahrung sollte hier genug Reife vorhanden sein, um genau zu wissen, was sich Fans und Anhänger wünschen.

So schreiben unter anderem Kollegen:

„Gegründet 1995 in Des Moines, Iowa, sorgen Slipknot immer wieder für kontroverse Diskussionen. Sie seien ein schlechter Einfluss für eine verlorene Generation. Die Band selbst und ihre Anhänger empfinden das ganz anders. Ist der Kern ihrer Kunst doch die Befreiung von allem Negativen, indem man sich ihm stellt. Die Musik ist Ventil, sie gibt ihren Fans die Kraft und die Möglichkeit, alles rauszulassen. Zehn Grammy-Nominierungen, 13 Platin- und 44 Goldschallplatten weltweit sprechen eine deutliche Sprache über den Stellenwert der Band.

Wer Slipknot schon einmal live erlebt hat, weiß, warum sie so erfolgreich sind. Mit ihrer grenzenlosen Energie, ihrem brachialen Sound und der beeindruckenden Ästhetik lassen sie keine Fragen offen. Im Juni 2019 kommen die Metal-Superstars endlich wieder nach Deutschland, um in Leipzig und Hannover ihren Legendenstatus zu untermauern und die Decken der Arenen zum Tropfen zu bringen. Zuvor werden sie sowohl Rock Am Ring als auch Rock Im Park einen Besuch abstatten.“

(Zitat Facebook Veranstaltung)

Wir haben die exklusiven Tourdaten für euch parat:

7-8 JUNI – HYVINKAA (FI) – Rockfest

7-9 JUNI – NÜRNBERG (DE) – Rock Im Park

7-9 JUNI – NÜRBURGRING (DE) – Rock Am Ring

13-15 JUNI – NICKELSDORF (AT) – Novarock

13-16 JUNI – INTERLAKEN (CH) – Greenfield

14-16 JUNI – DERBY (UK) – Download

17 JUNI – LEIPZIG (DE) – Arena

18 JUNI – HANNOVER (DE) – TUI Arena

19-22 JUNI – COPENHAGEN (DK) – Copenhell

21-23 JUNI – DESSEL (BE) – Graspop

25-26 JUNI – KRAKOW (PL) – Mystic Festival

27 JUNI – BOLOGNA (IT) – Sonic Park

28-30 JUNI – MADRID (ES) – Download

1 JULI – NIMES (FR) – Amphitheatre Nimes

3-6 JULI – LISBON (PT) – VOA

4-5 JULI – VIVEIRO (ES) – Resurrection Fest

Zum Einstimmen gibt es auch noch etwas Neues auf die Ohren!

